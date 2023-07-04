Рассказ «Осторожно, стекло» писательницы Ли Ын Сон

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Показался автобус. Швейцар в смокинге сложился в поклоне, встречая новых гостей. Мойщики стёкол, чистившие окна здания на верхних этажах, быстро подтянулись по тросам наверх. Разбросанные везде птицы ещё были не убраны. До выхода туристов из автобуса уборщики и швейцары голыми руками собрали птиц с расшибленными головами и переломленными телами.

На поверхности озера что-то зашевелилось. Вода плавно закачалась, рассеивая солнечный свет.









Среди туристов ходили слухи о том, что каждую ночь из озера выходит мокрое с головы до ног чудовище и бродит по горам. Сначала оно даже специально выходило потихоньку из воды, чтобы оправдать слухи. Но это продлилось недолго, так как оно потеряло интерес. И всё же жизнь в озере не была только монотонной. Иногда к чудовищу спускались по тросам мойщики стёкол, чтобы его проведать.

Мойщики были частью стеклянных окон. Вся их жизнь сводилась к тому, чтобы стирать пятна из внешнего мира и закрывать глаза на всё, что происходит за стёклами. Иногда им случалось засмотреться на собственное отражение в окне, за что на них жаловались посетители, но тогда они могли просто подняться по тросу наверх.





관광객들 사이에서는 깊은 밤마다 온몸이 물에 젖은 괴물이

호수를 이탈하여 산 곳곳을 드나든다는 말도 돌아다녔다.

처음에는 그것을 증명하기 위해 슬쩍슬쩍 물 바깥으로 나가보았다.

그 역시도 오래지 않아 흥미를 잃었다.

그렇다고 해서 호수의 생활이 모두 심드렁한 것만은 아니었다.

청소부들이 시시때때로 도르래를 타고 오르내리며 괴물에게 안부를 물어왔기 때문이었다.





청소부들은 유리창의 일부나 다름없었다.

그들은 유리 안쪽의 일에 눈을 감고,

바깥쪽의 얼룩을 지우는 일만이 세상의 전부라고 여겼다.

간혹 유리창에 비친 제 모습을 바라보다가 투숙객의 항의를 받기도 했지만

도르래 줄을 타고 올라가버리면 그만이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Постояльцы отеля действуют исходя из собственных интересов и заняты только удовлетворением собственных потребностей. Тем временем бьются об стекло и погибают птицы, труд людей, которые чистят эти стёкла, игнорируется, а правда о существовании чудовища стирается. Однако в конце произведения на здании отеля появляется трещина. Это своего рода предупреждение. Если человек безразличен к другим и думает только о собственных интересах, ему может быть спокойно и комфортно какое-то время, но и другие люди могут стать безразличны к нему самому. Другими словами, однажды может стереться из виду и наше собственное существование. Будет ли такая жизнь безопасной и мирной? Не нужно ли нам присмотреться к другим людям, к которым прежде мы были безразличны? Именно такие вопросы задаёт читателю этот рассказ через забавные и всё же жуткие сцены.





Автобус с шумом сдал назад и врезался во входную дверь отеля. Висевшая над дверью вывеска отеля тут же упала. Швейцар и гид с открытыми ртами только и успевали переводить взгляды то на автобус, то на вывеску.

После отъезда туристов люди на тросах снова поднялись в воздух. В озере потянулось чудовище. На стёкла налетела стая птиц. В конце концов, на стене лобби отеля начала появляться трещина.

Трещина медленно прошла по двери сквозь надпись «Осторожно, стекло» на разных языках. Она прошла и туда, где раньше висела вывеска отеля. Уборщицы, которые собирали мёртвых птиц, и швейцар уже потом попытались подпереть дверь, но ничего не вышло.

Показался автобус с новыми туристами. Он ехал к отелю быстрее, чем шла по стеклу трещина. Мойщики стёкол взмыли в воздухе над зданием. Плававшее в озере чудовище испустило длинный вздох. Трещина резко поползла в сторону стеклянного озера.





버스가 요란한 소리를 내며 후진으로 올라오다 호텔 현관문을 꽝 박았다.

문 위에 매달린 호텔의 현판이 툭 떨어졌다.

도어맨과 가이드가 입을 딱 벌리고 버스와 현판을 번갈아가며 쳐다보았다.





관광객들이 떠나자 다시 도르래를 탄 사람들이 허공에 떴다.

호수 안으로 들어가 있던 괴물이 기지개를 켰다.

새떼가 날아와 유리창에 부딪혔다.

호텔의 현관에 뒤늦게 실금이 생기기 시작했다.





조용히 문을 가른 금이 ‘유리주의’라고 쓰인 여러 나라의 말들을 뒤덮었다.

금은 호텔 현판이 있던 쪽으로도 다가갔다.

새를 줍던 청소부와 도어맨이 뒤늦게 문을 붙들어 보았지만 소용없었다.





새로운 투숙객들을 실은 버스가 올라왔다.

유리에 금이 가는 것보다 버스가 호텔로 올라오는 속도가 더 빨랐다.

허공의 청소부들이 건물 위로 솟구쳤다.

호수를 유영하던 괴물이 긴 숨을 내뿜었다.

금이 유리 호수 쪽으로 맹렬하게 번져갔다.









Писательница Ли Ын Сон родилась в 1983 году в г. Порён провинции Чхунчхон-Намдо. Дебютировала в 2010 году с рассказом «Красный слон».