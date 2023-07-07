Чем люди живы? Часть.1.





Анима-машины Чхве У Рама - это наполненные нарративом кинетические скульптуры. Художник, который долгое время изучал, как желания человека отражаются в развитии технологии, теперь задаёт вопросы о смысле жизни и сосуществовании.

«Чем люди живы?» - вопрошал в XIX веке Лев Толстой. Век спустя Альбер Камю напомнил всем, что, даже если мы испытываем бессилие перед лицом кризиса, нас могут спасти солидарность и сотрудничество. На фундаментальные вопросы о смысле жизни и ценности гуманизма свои ответы дал корейский художник Чхве У Рам.





«Маленький ковчег». 2022 г. Выброшенные картонные коробки, металл, механизм, электронное устройство (плата CPU, мотор). 210 × 230 × 1272 см.

Художник обратился к этим экзистенциальным проблемам в своей первой персональной выставке «Чхве У Рам: маленький ковчег», которая проводилась с 9 сентября 2022-го до 26 февраля нынешнего года в Сеульском филиале Национального музея современного искусства (ММСА) в рамках серии «ММСА Хёндэ мотор». Он критиковал оковы желаний, рутину нежеланного труда и эпоху бесконечной конкуренции. Но человек всё равно мечтает, обладает волей, продолжает жить и надеяться, и именно поэтому он человек. На своей первой выставке в сеульском филиале MMCA художник сочетал самые обыкновенные материалы с новейшими технологиями, чтобы поговорить о надежде и жизни, вкладывая в свои творения слова утешения и ободрения, столь важные в наши непростые времена катастроф и кризисов.





«Ангел». 2022 г. Смола, сусальное золото, нержавеющая сталь. 162 × 133 × 56 см.

Метафоры жизни

Войдя в выставочный зал и устремив взгляд вверх, зрители видели трёх чёрных птиц, медленно круживших под потолком. Они похожи на ворон с картины Ван Гога «Пшеничное поле с воронами» (1890 г.). Казалось, их цель - шар из соломы, катающийся по чёрному круглому столу, который стоит на полу. Это новое творение художника «Чёрные птицы», составляющее пару с инсталляцией «Круглый стол». Соломенные люди держат на плечах столешницу. Если подойти ближе, они со звуком, похожим на бормотание, начинают двигаться и приводят столешницу в движение. Соломенный шар катается по поверхности стола, словно мяч. Когда он оказывается на стороне какого-либо соломенного человека, тот быстро поднимается.

Соломенных людей 18. У них нет голов. Значит, 18 соломенных людей без голов держат круглый стол диаметром 4,5 м. Эти фигуры, которые не могут думать, видеть и говорить - толпа, потерявшая направление. Подобно Сизифу, который бесконечно катил в гору камень, они то приседают, то встают, продолжая держать стол. Они стремятся схватить соломенный шар на столе, чтобы заполучить себе голову. Но когда шар катится в сторону какой-либо фигуры, она тут же встаёт, и из-за этого соломенный шар, то есть, голова откатывается далеко от той фигуры. Чем больше соломенные люди стараются схватить шар, т.е. голову на столе, тем дальше она откатывается. Такая парадоксальность ситуации заставляет зрителей задуматься над содержащимся в работе посланием. Если бы кто-нибудь из соломенных фигур выбрался из-под стола и завладел головой, их тяжкий труд закончился бы. Но ни один из них не хочет уступить другому. Над ними насмехаются чёрные птицы. Они могут в любой момент схватить соломенный шар и улететь с ним.

Как говорит Чхве У Рам, его анима-машины представляют жизнь и человека. В детстве он мечтал создавать роботов, но огромная сила воображения увлекла его на путь художника. В институте и магистратуре Чхве изучал скульптуру, а начиная с 1990-х годов, стал делать затейливо двигающиеся анима-машины. Соединив робототехнику с археологией и биологией, он даже организовал виртуальную международную лабораторию United Research of Anima Machine (Объединённые исследования анима-машин) - креативный проект с участием специалистов из разных областей. В качестве консультанта по техническим вопросам на выставке выступала лаборатория робототехники «Хёндэ мотор групп».





Чо Сан Иин, корреспондент «Соуль кёнчже синмун»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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