Музыкальные новинки июня 2023 года

Настала вторая неделя июля, а значит нам пора познакомиться с новинками, которыми нас порадовали самые популярные и любимые корейские артисты в июне. Первым делом мы представили нашим слушателям новый сингл под названием «pony» в исполнении рок-бэнда Чаннаби (잔나비). Его релиз состоялся 21 июня и создан он был в сотрудничестве с крупнейшей корейской компанией «Хёндэ Мотор Копмани» (현대자동차). Именно поэтому у песни такое забавное название и дано оно было не в честь милой коротконогой лошадки, а в честь модели автомобиля Хёндэ, который выпускался в с 75-ого по 90-ый год прошлого века. Эта реклама идеально подходит Чаннаби, которые, кажется, окончательно решили выбрать ретро одним из основных направлений своего творчества. «В детстве моя мама всегда слушала в машине музыку. Мама, ее первая машина… На самом деле, я уже очень давно думал о том, чтобы создать песню из тех воспоминаний детства. Так что я очень ждал этот проект, ну а он – ждал меня, я в этом уверен. Мы работали над ним с большим удовольствием», - рассказал в интервью фронтмен группы Чхве Чжон Хун (최정훈).

Нашу программу продолжило главное событие трот-мира июня! Ведь его с замиранием сердца ждала значительная доля населения прекрасного пола Кореи! Покоритель женских сердец, несравненный Им Ён Ун (임영웅) вернулся на сцену и снова захватил все отечественные чарты. Новая композиция короля трота получила название «Песчинка» или «모래알갱이» и была выпущена 5 июня. В приятной акустической балладе с нотками блюза Им Ён Ун сравнивает себя с крошечной песчинкой, а свою возлюбленную – с ветром и волной. «Если подует ветер, я по нему последую за тобой. Если поднимется волна, я, уносимый ей, буду следовать лишь за тобой».

Далее мы узнали, чем в июне порадовали слушателей K-POP артистки. Новый стильный трек под названием «#menow» представили очаровательные девушки из группы fromis9 (프로미스나인). Он возглавил первый полноформатный альбом коллектива под названием «Unlock my world» или «Открой мой мир», релиз которого состоялся 5 июня. Новая песня «#menow» демонстрирует обновленный образ девушек: они без прикрас и шелухи предстают перед миром, спрашивая: «А как тебе такая я?».

Кроме выше перечисленных композиций во вторую субботу июля на наших волнах прозвучали новый работы групп Dynamicduo (다이나믹듀오) и Stray Kids (스트레이키즈), Ким Сон Гю (김성규), трио «Кхоётхэ» (코요태) и другие.