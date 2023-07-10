Выходит новый фильм актёра Чон У Сона

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Актёр, режиссёр Чон У Сон (정우성) представит первый полнометражный фильм «Опекун» (보호자). Его премьера состоится 15 августа,- сообщает кинопрокатная компания Acemaker Movie Works. Главные роли в фильме сыграли актёры Чон У Сон, Ким Нам Гиль (김남길), Пак Сон Ун (박성웅), Ким Чжун Хан (김준한) и актриса Пак Ю На (박유나). Третья по счёту работа Чон У Сона в статусе режиссёра представляет собой боевик, главным героем которого является мужчина по имени Су Хёк. Отбыв 10-летнее наказание в исправительной колонии, он узнаёт о существовании дочери. Пребывание с новым отцом для девочки представляет опасность, поскольку на свободе его преследуют неизвестные лица. Ранее фильм «Опекун» был приглашён на ряд международных кинофестивалей в Торонто, Ситжесе и на Гавайях.