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У панд появилось потомство

2023-07-11

Новости



У пары панд,  десятилетнего Ле Бао и девятилетней Ай Бао, живущих в зоопарке тематического парка Everland , появилось потомство. 7 июля Ай Бао родила двух самок-близнецов.

(Yonhap News)


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