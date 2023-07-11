У панд появилось потомство

РК сохраняет лидерство на рынке электромобилей США
2023-07-11 10:24:48
2023-07-11
У пары панд, десятилетнего Ле Бао и девятилетней Ай Бао, живущих в зоопарке тематического парка Everland , появилось потомство. 7 июля Ай Бао родила двух самок-близнецов.
(Yonhap News)
2023-07-11 10:24:48
2023-07-11 15:15:31
2023-07-11 14:31:16
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