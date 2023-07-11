Известно, что в последние годы в Северной Корее остро стоит проблема низкой рождаемости, которая ведёт к снижению численности населения школьного возраста. В апреле американская радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на свои источники сообщила, что ещё десять лет назад в начальных школах набиралось по четыре-пять первых классов, однако с каждым годом количество первоклассников неуклонно падает, и к нынешнему году число первых классов сократилось до трёх. По данным Всемирного справочника ЦРУ, в Северной Корее суммарный коэффициент рождаемости, то есть, число рождений в расчёте на одну женщину в течение её жизни, составляет 1,89. По этому показателю страна занимает 126-е место в мире. Это выше, чем в Южной Корее, где соответствующий показатель самый низкий в мире, но всё же свидетельствует о том, что Северная Корея испытывает серьёзные проблемы с рождаемостью. В целях стимулирования рождаемости в Северной Корее предусмотрены разнообразные льготы за появление на свет большого количества детей. Так, например, многодетным семьям по праздникам выдаются подарочные наборы с деликатесами и школьными принадлежностями. Родителям двойняшек или тройняшек полагаются бесплатные лекарства и продукты питания, а также приоритет при получении жилья.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем о том, как в Северной Корее борются с низкой рождаемостью, с госпожой Ким Ён Хи, начальником отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».