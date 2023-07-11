Диета и здоровое питание в Северной Корее

С середины 2010-х годов среди северокорейцев можно услышать разговоры о том, как сбросить вес. Если раньше одежда на Севере была в основном прямого покроя, то с середины 2010-х годов распространилась одежда, которая облегает фигуру. На показах мод стали появляться наряды, подчёркивающие женскую фигуру, которые прежде были фактически запрещены в северокорейском обществе. Похоже, проблема ожирения в Северной Корее столь же серьёзна, как и проблема недоедания, о чём свидетельствуют сообщения в различных местных и международных средствах массовой информации. Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2016 году доля лиц с избыточным весом и ожирением среди взрослого населения Северной Кореи составила 32,4% населения, что выше, чем в Южной Корее, где этот показатель составляет 30,3%. Богатые люди соблюдают диету для красоты и здоровья, но для большинства северокорейцев это скорее то, что можно увидеть в сериалах, где действие происходит в какой-то далёкой стране. Третьего марта этого года американская телекомпания CNN сообщила, что дефицит продовольствия в Северной Корее достиг самого высокого уровня со времён «трудного похода» девяностых годов. Ещё до пандемии коронавируса почти половина северокорейцев недоедали, а после закрытия границ на целых три года продовольственная проблема обострилась ещё больше.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем о том, как обстоят дела с диетами и продовольствием в Северной Корее, с госпожой Кан Ми Чжин. Бывшая жительница Северной Кореи открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на Севере.