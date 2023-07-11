Рассказ «Темнота» писательницы Кан Гён Э

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Потемневшие, ввалившиеся глаза над высокими скулами украдкой оглядели процедурную. Мужчина увидел, что пациентов нет, с опущенной головой вошёл в дверь, опираясь на трость и волоча за собой перевязанную ногу.

Доктор, который сидел на вращающемся стуле, на миг оторвался от медицинских записей и взглянул на вошедшего, но сразу же отвернулся, словно увидев что-то не то, и опять сосредоточился на чтении с выражением неприязни, мелькнувшим под длинными тёмными ресницами.

Ён Силь посмотрела на пациента и мертвенно побледнела. Она едва не вскричала: «Ён Сик, брат, это ты!», - как вдруг поняла, что это был не он.

«Я сошла с ума! Что, если бы я закричала?» - подумала она и снова взглянула на пациента.

«Неужели брат пожертвовал жизнью ради такого несчастного человека?». Она быстро взяла горячее полотенце, подошла к больному и положила руку на повязку.

«Неужели его действительно казнили? Может, это неправда?» Её душу раздирали сомнения, пока она давила на рану, чтобы вышел жёлтый гной.









Она невольно рухнула на землю. Когда брат был в тюрьме, то даже оттуда он во всём её наставлял, а теперь чьи указания она будет получать, что будет говорить матери. Внутри Ён Силь шла борьба. Вчера вечером она уже приходила сюда, но ушла, так и не сумев встретиться с матерью. Ён Силь понимала, что при встрече сразу расплачется и не сможет ничего скрыть, как бы ни пыталась. Но до каких пор она не будет встречаться с матерью? «Я должна быть смелее, спокойнее», - убеждала себя Ён Силь, поднявшись с места.





그는 부지중에 털썩 주저앉았다.

비록 오빠가 감옥에 있다 할지라도 모든 일을 이리 가르쳐 주었는데

이제부터는 누구의 지시를 받나! 어머님께는 뭐라고 하나,

그는 발버둥쳤다.

어젯밤에도 이리 와서 어머니는 차마 만나지 못하고 간 것이다.

어머니만 뵈오면 울음이 탁 나가서

아무리 숨길래야 숨길 수 없음을 깨달은 것이다.

그렇다고 언제까지나 어머님을 만나지 않을 수는 도저히 없는 일이고

내가 좀 대담해야지, 좀 더 침착해야지 하고 가만히 일어났다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

С начала 1930-х годов на протяжении 10 лет Кан Гён Э жила в китайском городе Лунцзин провинции Цзяньдао. На основе этого жизненного опыта она написала несколько произведений, поэтому Кан Гён Э считается одной из самых известных литераторов, живших в Лунцзине. В те времена этот китайский город был центром антияпонского движения. Автор была очевидцем борьбы и трагедии тех времён. Увиденное она ярко описала в своих произведениях, например, в рассказе «Темнота». Старший брат героини был, по-видимому, осуждён за участие в вооружённом антияпонском движении. Конечно, из-за общественной ситуации тех времён в произведении говорится об этом лишь поверхностно. Но судя по тому, что мужчина призывал сочувствовать бедным и боролся ради того, чтобы выбраться из ада, можно догадаться, что он участвовал в общественном движении.





Напомаженные, зачёсанные назад волосы доктора неприятно покачнулись, в его мутном, тёмном взгляде сквозила надменность. От его былой элегантности теперь не осталось и следа, зато вульгарность проступала с головы до ног. Ён Силь злилась на собственную чудовищную глупость, из-за которой она отдала драгоценную девственность такому мужчине. Доктор, которому она верила, теперь изменился, а брат, которого она ждала с нетерпением днём и ночью, ушёл навсегда.

Ещё больше она переживала, что её мать, услышав на днях новость о брате, могла упасть в обморок где-то по дороге к дочери. «Ён Сик! Ён Сик!» - казалось, что голос матери вот-вот позовёт брата.





의사의 포마드를 발라 넘긴 머리카락은 보기 싫게 흔들거리고

거무틱틱한 눈에 거만함이 숭글숭글 얽히었다.

전날에 고상해 보이던 그의 인격은 어디로 갔는지 흔적을 찾을 수 없고

머리에서 발끝까지 야비함이 주르르 흘러내린다.

저런 사나이에게 귀한 처녀를 빼앗기었나, 자신의 이리석음이 기막히게 분하여진다.

믿던 사나이도 변하였고, 행여나 나오면, 나오게 되면, 하고 주야로 기다리던 오빠마저

영원히 가버렸다.

무엇보다도 어머니가 오늘쯤은 어디서 이 소식을 듣고

나에게 쫓아오다가 길에서라도 졸도를 하지 않았는지 하는 불안이 커갔다.

영식아, 영식아! 오빠를 부르는 어머니의 음성이 금방 들리는 듯하다.





Писательница Кан Гён Э (20.04.1906 – 26.04.1943) родилась в уезде Сонхва провинции Хванхэдо. Дебютировала в 1931 году с рассказом «Мать и дочь».