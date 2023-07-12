Настоящее прекрасно (1) 불난 데 부채질 잘한다

Диалог недели

혜영: 그걸 정신승리라구 하는 거예요. 형님은 아셨어요? 윤재 현재가 저렇게 결혼도 못하구 속썩일지.

Хэ Ён: Это вы так говорите, чтобы утешить себя. Кто бы мог подумать, что Юн Чжэ и Хён Чжэ будут вас так расстраивать своим нежеланием жениться?

경애: 그게 무슨 속썩이는 거야. 나 아무치두 않아. 결혼은 맘만 먹으면 하는 거야. 우리 애들이 눈이 높아서 그래!

Кён Э: Да какое же это расстройство! Мне все равно. Они женятся сразу, как только захотят. У моих сыновей просто высокие стандарты!

혜영: 남자구 여자구 때 놓치면 힘들어요. 내가 아는 집은 아들이 육십까지 장가를 못 가서 구십된 엄마가 환갑잔치 해주게 생겼어요.

Хэ Ён: И женщинам, и мужчинам трудно жениться, если упустить момент. Знаю семью, где сын в 60 лет – до сих пор холостяк. Так его 90-летняя мама ему юбилей готовит!

경애: (생각) 불난 데 부채질 잘한다!