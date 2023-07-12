Чем люди живы? Часть.2.





Абсурдная реальность

49 из 53 работ, представленных на персональной выставке «Чхве У Рам: маленький ковчег», были новые. В зале №5 расположился «Маленький ковчег», давший название выставке. Это корабль длиной 12 м. Он выглядит внушительно, но без воды он не может двигаться. Когда корабль закрыт, он похож на сундук высотой 2,1 м. Но с опущенными вёслами его ширина увеличивается до 7,2 м. Когда 35 пар вёсел с каждой стороны корабля начинают двигаться вместе со стоящими рядом скульптурными инсталляциями, возникает ощущение величественного перформанса. Безупречные синхронные взмахи 35 пар вёсел напоминают движения танцовщицы. Многие зрители в изумлении застывают перед ним. На корабле спиной друг к другу сидят два капитана, и каждый указывает своё направление. Непонятно, чьим указаниям они должны следовать. В середине корабля стоит маяк высотой 5,5 м. Маяк должен стоять на земле, но этот маяк движется вместе с ковчегом, а, значит, не может быть ориентиром. Его проблесковый свет, кажется, скорее, следит, а не указывает путь.

Позади корабля закрытая дверь. За ней - ещё одна. А когда она открывается, за ней предстаёт другая. И так до бесконечности. Это бесконечная серия далей, из которой невозможно выбраться. На стенах справа и слева якорь и позолоченный ангел, украшавший нос корабля. Якорь, который должен удерживать корабль на месте, перекатывается там, где его не достать. А ангел бессилен, как Икар в последние минуты, когда он, исполненный уверенности в себе, слишком приблизился к Солнцу, которое растопило его крылья.

Чхве У Рам задумал и создал эти работы во время пандемии. Он говорит, «Ничего не изменилось с тех пор, когда мне было семь лет, и я мечтал о роботе, который спас бы меня от ядерной войны. Мир по-прежнему в состоянии войны, и ни одна проблема полностью не решена. За дверью, которую мы с трудом открываем, всегда появляется ещё одна, запертая крепче предыдущей. Человечество думало, что нашло выход в развитии науки, но это не спасло его от пандемии, люди умирали, мир погрузился в хаос, как в те далёкие времена, когда случались эпидемии оспы или чумы. Мне в голову пришла мысль, что в 2022 году человечеству тоже, возможно, понадобится ковчег, но, понимая, что в силу бесконечности человеческих желаний этот ковчег их всех не вместит, я добавил слово 'маленький'».

Несмотря на «маленький» в названии, это самая масштабная работа художника. И послание, содержащееся в нём, - это пространный монолог, касающийся таких аспектов, как создание и разрушение цивилизации, увиденные сквозь призму истории, и бесконечный цикл жизни и смерти.

Работы Чхве, изображающие абсурдные и повторяющиеся ситуации, из которых невозможно выбраться, не без иронии показывают наше время. Но в них нет насмешки. Художник по-прежнему хочет говорить об утраченных надеждах и о своих мечтах. Он вдохнул жизнь в вещи, которые в противном случае оказались бы на свалке. Серия «URC» - это шарообразные скульптуры, созданные из фар и задних фонарей, снятых с отправленных на свалку машин. Они похожи на белую и красную планеты. Время от времени фары мигают, сигнализируя, что живы, и надежда ещё есть.





«URC-2». 2016 г. Задние фонари автомобилей «Хёндэ», металл, светодиоды, кастомная плата CPU, ПК. 170 × 180 × 230 см (слева). «URC-1». 2014 г. Фары автомобилей «Хёндэ», метал, монолитный блок светодиодов, алюминиевая батарея, DMX-контроллер, ПК. 296 × 312 × 332 см.

Цветы нашему времени

Цветочные инсталляции «Один» и «Красное» сделаны из тайвека, из которого шьют комбинезоны для медиков, работавших с больными ковидом. Цветы то пышно распускаются, то с хрустящим звуком увядают с той же скоростью, с которой глубоко дышит человек. Поэтому приятно подышать вместе с ними. Движение означает жизнь. Художник преподнес эти цветы тем, кто стойко переживал трудные времена. Посреди мирового хаоса, спровоцированного вирусом, эти цветы выражали уважение, благодарность, утешение и сочувствие всем, кто оказался в трудном положении, когда на кону стоит жизнь. Художник возлагал эти цветы нашему времени. Цветы, которые распускаются, увядают и снова цветут, символизируя круговорот жизни и нас, несломленных и упорно идущих вперёд.





Художник Чхве Урам перед «Маленьким ковчегом».

Чо Сан Иин, корреспондент «Соуль кёнчже синмун»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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