Утверждён актёрский состав фильма «Интервью»

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Актёр Чон Сон Иль (정성일) и актриса Чо Ё Чжон (조여정) сыграют главные роли в фильме «Интервью» (인터뷰) режиссёра Чо Ён Чжуна (조영준). Съёмки начнутся в ближайшее время, сообщили в кинопрокатной компании Sony Pictures. Сюжет фильма развивается вокруг серийного убийцы Ён Хуна и журналистки Сон Чжу, которая соглашается записать с ним интервью. Премьера кинокартины в РК состоится в 2024 году. Актриса Чо Ё Чжон получила известность благодаря участию в фильмах «Паразиты» (기생충), «Одержимые» (인간중독), «Цель» (표적). Среди последних работ актёра Чон Сон Иля заслуживает внимания сериал «Триумф» (더 글로리) стриминговой платформы Netflix. Фильм «Интервью» станет первой за последние семь лет работой режиссёра Чо Ён Чжуна. Его последний фильм «Подготовка» (채비) был представлен в 2017 году.