Группа BABYMONSTER дебютирует в сентябре

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Новая гёрл-группа BABYMONSTER дебютирует в составе продюсерского агентства YG Entertainment в сентябре 2023 года. В настоящее время её участницы работают над новой песней в жанре хип-хоп. Одновременно проводится подготовка к съёмкам видеоклипа к дебютной песне, оттачивается синхронность хореографического выступления. Как сообщили в YG Entertainment, в записи новой песни приняли участие известные продюсеры. Более подробная информация, включая сведения о музыкальном альбоме и дате его выхода, будет объявлена позднее. BABYMONSTER – первая за семь лет гёрл-группа YG Entertainment. В её состав вошли семь участниц: А Хён (Ahyeon), Ха Рам (Haram), Ло Ра (Rora) из РК, Рука (Ruka) и Аса (Asa) из Японии, Чикита (Chiquita) и Парита (Pharita) из Таиланда.