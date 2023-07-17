Чон Гук из BTS представил первую сольную песню

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Участник группы BTS (방탄소년단) Чон Гук выпустил 14 июля первый сольный сингл под названием SEVEN. Песня написана на английском языке. Цифра семь в названии песни указывает на семь дней, на протяжении которых влюблённые хотят быть вместе. Сразу после выхода песня заняла верхние строчки в крупнейших музыкальных чартах страны. По состоянию на 16 июля сингл находится на втором месте в чарте Melon и на третьем месте в чарте Genie. В его записи приняла участие американская рэп-исполнительница Latto. Съёмки видеоклипа к песне проходили в США под руководством известных продюсеров – Пабло Джонс-Солера и Брэдли Белла. Для участия в съёмках была приглашена актриса Хан Со Хи (한소희). Видеоклип к песне набрал более 45 млн просмотров на YouTube.