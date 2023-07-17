Выходит новый сериал телеканала KBS1

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Телеканал KBS1 анонсировал выход нового сериала «Шумная семейка» (우당탕탕 패밀리). Показ первой серии состоится в сентябре 2023 года. Главные роли в сериале исполнят актёры Ли До Гём (이도겸), Кан Да Бин (강다빈) и актрисы Нам Сан Чжи (남상지), Ли Хё На (이효나). Новый проект KBS1 – это сериал о семейных отношениях. Сюжетная линия развивается вокруг нескольких главных героев. Это бывшие супруги, расставшиеся 30 лет назад, оставив друг другу душевные страдания. Никто бы не подумал, что спустя долгие годы они вновь встретятся, но уже в ином статусе: двум героям пришлось породниться после свадьбы их детей от другого брака. Смогут ли бывшие супруги забыть былые обиды ради счастья своих детей? Ответ – в первой серии, показ которой состоится в сентябре.