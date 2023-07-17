Творчество кроссовер-квартета Forte di Quattro

Друзья, кажется, в Корее в последнее время своеобразным трендом становится музыка в стиле классический кроссовер. В Стране утренней свежести у этого жанра есть другое название, которое на русском звучит немного забавно. Это «попера» (popera) – сочетание двух иностранных слов «поп» и «опера». Классический кроссовер – это музыкальный стиль, представляющий из себя сочетание элементов академической и поп-музыки. Популярность в Корее кроссовер начал приобретать во многом благодаря музыкальному шоу на выживание под названием «Призрачный певец» или «팬텀싱어», четвертый сезон которого на данный момент транслируется на телеканале JTBC. На самом деле, с корейскими представителями этого жанра мы уже знакомились в рамках нашей рубрики. В прошлом году мы слушали музыку кроссовер-квартета под названием Forestella (포레스텔라), в составе которой, кстати, муж легендарной корейской фигуристки Ким Ён А (김연아). В этот раз мы познакомились с еще одной талантливой четверкой вокалистов, которые исполняют поп-оперу. И имя этому квартету – «Forte di Quattro» (포르테 디 콰트로). Коллектив стал победителем первого сезона музыкального шоу «Призрачный певец», что позволило ему дебютировать на сцене в 2017 году. В его составе: лидер Ко Хун Чжон (고훈정), Ким Хён Су (김현수), Сон Тхэ Чжин (손태진) и Ли Бё Ри (이벼리).

Название коллектива Forte di Quattro с итальянского означает «сила четверых». Ничего экстраординарного, но, кажется, для вокального квартета подходит как нельзя лучше. И, хотя у каждого из четверых участников своя роль, их голоса гармонируют, создавая единую мощную силу. Кстати, о позициях в коллективе. Лидер Ко Хун Чжон является баритоном, Ким Хё Су играет роль тенора, Сон Тхэ Чжин – бас-баритон и Ли Бё Ри – тенор. Примечательно, что коллектив был сформирован в рамках шоу «Призрачный певец»: каждый из участников группы проходил кастинг для участия в программе отдельно. В качестве приза за первое место в конкурсе сформированный коллектив получил финансовую поддержку и возможность заниматься групповым творчеством в течение одного года. Но, как мы видим, ребята в буквальном смысле «спелись», и пока что не собираются расставаться друг с другом. Интересно, что не все участники Forte di Quattro имеют профессиональное музыкальное образование. Лидер коллектива Ко Хун Чжон закончил престижный университет Кёнхи по специальности «Музыкальное искусство эстрады», то есть, он дипломированный артист мюзикла. Ким Хён Су и Сон Тхэ Чжин оба закончили лучший университет Кореи – Сеульский национальный университет, причем как бакалавриат, так и магистратуру. И только один тенор Ли Бё Ри не имеет профессионального музыкального образования, петь он научился, будучи вокалистом-любителем и выступая в разных вокальных коллективах.

В этом выпуске нашей программы прозвучали композиции из дебютного альбома коллектива «Forte di Quattro» (포르테 디 콰트로), третьего альбома «Harmonia» (아르모니아), четвертого альбома «METAPHONIC» (메타포닉) и последний сингл Forte di Quattro – «Our Story» (이야기).