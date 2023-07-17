Дата рождения: 5 декабря 1989 г.

Рост: 162 см

Вес: 45 кг

Дебют: Гёрл-группа JEWELRY (쥬얼리), 2011 г.





Ким Е Вон начала свой путь в корейском шоу-бизнесе в январе 2011 года. Став участницей четвёртого состава гёрл-группы JEWELRY, певица выпустила цифровой сингл Back It Up. Вскоре после ухода двух участниц Со Ин Ён (서인영) и Пак Чон А (박정아) группа распалась в 2015 году. Одновременно Ким Е Вон начала съёмки на телевидении. В 2012 году она сыграла первую и последнюю главную роль в сериале телеканала MBC «Будь готов» (스탠바이). В 2015 году на экраны вышел выпуск передачи «Мы поженились» (우리 결혼했어요), в котором Ким Е Вон снялась вместе с певцом Генри Лау (헨리). Вскоре появилась новость об её участии в седьмом сезоне передачи SNL Korea. Однако планам помешала ссора Ким Е Вон с актрисой Ли Тхэ Им (이태임) в ходе съёмок одной из телевизионных передач в 2015 году. Актриса вернулась на экраны в 2017 году, снявшись в сериале «Вор, вор» (도둑놈, 도둑님). С этого времени она исполняет второстепенные или эпизодичные роли. Среди главных работ с её участием можно назвать сериал «Суринам» (수리남). В последнее время Ким Е Вон привлекла к себе внимание благодаря появлению на YouTube-канале «Тхак Чэ Хун: Ни шагу назад» (노빠꾸탁재훈) в мае 2023 года. Внимание зрителей заслужила история восьмилетней давности, когда Ким Е Вон поссорилась с Ли Тхэ Им. В особенности им понравилась юмористическая подача случившегося благодаря ведущим Тхак Чэ Хуну и Син Гю Чжину (신규진). Одновременно вышла песня в исполнении YouTube-криэйтора RALRAL (랄랄), в основу которой легла фраза из разговора Ким Е Вон с Ли Тхэ Им «Онни (обращение девушки к девушке старшего возраста), я тебе не нравлюсь, так ведь?)» (언니 저 맘에 안 들죠?).