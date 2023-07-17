Настоящее прекрасно (2) 누워서 침 뱉기예요

Диалог недели

경순: 얘, 시세대로 다 받진 않잖아. 그리고 쫓겨날 염려도 없구.

Кён Сун: Так он и не просит рыночную цену. Выгонять нас тоже не станет.

내가 그래도 이렇게 오빠라도 떳떳이 사니까 니들이 미국에서 망하고 들어와서도 이렇게 집이라도 얻고 사는 거야.

Тебе повезло, что у меня такой обеспеченный брат. Вот почему у тебя есть, где жить, даже после того, как вы прогорели в Штатах.

혜영: 어머니! 그거 누워서 침 뱉기예요 . 성수 아빠가 돈을 못 벌어서 제가 이렇게 사는 거잖아요.

Хэ Ён: Матушка! Не плюйте в колодец, пригодится воды напиться. Я живу так, потому что мой муж плохо зарабатывает.

우리 애들도 그렇구요. 어머니 아들이에요.

И мои дети тоже. Я говорю про вашего сына.