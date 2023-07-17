Поля под водой

В РК растёт число иностранных рабочих
2023-07-17 13:07:51
2023-07-17
После проливных дождей, которые обрушились на южные районы страны, поля фермеров в уезде Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо оказались под водой.
(Yonhap News)
2023-07-17 13:07:51
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