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Поля под водой

2023-07-17

Новости



После проливных дождей, которые обрушились на южные районы страны, поля фермеров в уезде Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо оказались под водой. 

(Yonhap News)

 

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