Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Туман над рекой

2023-07-18

Новости



Во второй половине дня 18 июля, когда проливные дожди в центральных районах страны временно прекратились, над рекой Соянган  в городе Чхунчхоне провинции Канвондо опустился густой туман.

(Yonhap News)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >