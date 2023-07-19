Рассказ «Бродячий моряк» писательницы Ю Ён Хи

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После происшествия с паромом «Сэволь» все избегали нанимать на работу старых моряков, поэтому в районе Чунан-дон толпились моряки, готовые пойти даже на самое убогое судно. Старый моряк Кан был одним из них, бесконечно благодарный работе даже на паршивой лодке. С каждым годом, так или иначе проведённым в море, Кан, казалось, становился всё более жёстким и желчным. Когда он умрёт, из него выйдет с пригоршню яда. Если не желчью в печени, чем ещё объяснить то, как он психовал в поисках маяка.

Вот яд тахиплеуса, подковообразного краба, очень высоко ценится. Считается, что драгоценная голубая кровь тахиплеуса является главным ингредиентом противоядий. Жизнеспособность этих крабов ценится высоко, а яд из тела старого моряка бесполезен и ничего не стоит.









Я в одиночку противостою огромным силам атомной энергии. Этот заряд я получил от своего отца. Когда я готовился к повторному поступлению в университет, отец рассказал мне о крабах тахиплеусах.

На сегодняшний день тахиплеусы существуют 439 миллионов лет. Это одни из самых древних сохранившихся живых организмов на земле. Величайший выживший организм — это ДНК, которая выдержала столь долгое время.

Отец сказал мне, что не стоит зацикливаться на второй или третьей попытке поступить, ведь это такое короткое время по сравнению с тахиплеусами. Он сказал мне смотреть далеко в будущее. У отца я научился просто идти вперёд, как тахиплеус. Отец выходит в море и на рассвете, и глубокой ночью. Всё ради такого бестолкового сына, как я.





저도 일개 개인으로 거대 원전 세력과 맞서고 있습니다.

그 원동력은 아버지에게 배웠습니다.

내가 재수할 때 아버지는 투구게 얘기를 들려주셨지요.





투구게는 4억 3900만 년 전부터 지금까지 살고 있다.

지구에서 가장 오래된 생존자 중 하나라고 하셨지요.

가장 위대한 생존자는 긴 시간을 견디는 DNA이다.

재수나 삼수에 연연하지 마라,

투구게에 비하면 얼마나 짧은 시간인가, 길게 보라고 하셨습니다.





투구게처럼 단순하게 밀고 나가는 건 아버지에게 배웠습니다.

새벽도 깊은 밤도 없는 바다를 아버지는 항해중이십니다.

이 못난 아들 때문에요.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В последней части произведения Кан получает письмо от сына и узнаёт, что казавшееся безрассудным поведение последнего было в конечном итоге связано с морем и собственной жизнью героя. Кан считал, что у них с сыном разные ценности и поведение, но оказалось, что оба старались жить ради друг друга. Незаметно отец и сын примиряются. Это дарит надежду на то, что Кан и его корабль когда-то выберутся из густого тумана и достигнут суши. Как и краб тахиплеус, который стойко выдержал испытание долгим временем и в итоге стал величайшим из выживших живых организмов, Кан и его сын с помощью терпения будут продолжать идти вперёд, пробиваясь сквозь туман.









Кан посмотрел туда, куда указывал рулевой. В воздухе с не выровненной светотенью что-то двигалось. На фоне синего с металлическим блеском неба летало нечто похожее на полиэтиленовый пакет, готовый вот-вот упасть.

- Это чайка! Чернохвостая чайка! Значит, рядом маяк!

Кан взял у рулевого бинокль и посмотрел в воздух. В нём действительно что-то мерцало и двигалось. Но не чайка. Плавные колебания принадлежали не предмету, а воздуху и его парам, которые покачивались и двигались.

Воздух сотряс гудок корабля, который прокладывал дорогу морякам.





강은 조타수가 손짓하는 하늘을 본다.

농담이 고르지 않은 창공에 무언가 움직이는 것도 같다.

청회색 하늘에 비닐봉지 같은 것이 떨어질 듯하더니 도로 비상한다.





“갈매기예요, 괭이 갈매기

가까이 등대가 있나봐요. ”





강은 그에게 쌍안경을 받아 허공을 살핀다.

히끗한 대기 중에 뭔가 움직이기는 한다.

하지만 아니다.

요동하는 것은 물체가 아니라 들썩이는 기류, 움직이는 대기이다.





뱃고동이 대기를 흔들며 뱃사람의 길을 헤집는다.









Писательница Ю Ён Хи родилась в 1956 году в г. Пусан провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировала в 2000 году с рассказом «Линза».