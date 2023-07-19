Романтика и брак по-северокорейски

Согласно семейному законодательству, вступление в брак разрешено с 18-ти лет для мужчин и с 17-ти лет для женщин. До начала 2000-х годов идеальным возрастом для вступления в брак считался от 23-х до 25-ти лет для женщин и от 27-ми до 30-ти лет для мужчин. Но в наши дни северокорейцы вступают в брак всё позднее и позднее. Раньше браки в Северной Корее в основном заключались по договорённости. Однако, по словам северокорейских беженцев, нынешняя культура романтических отношений среди молодых северокорейцев отличается от того, что было свойственно предыдущим поколениям. Сегодня большинство северокорейцев предпочитает вступать в отношения и брак по любви. При этом многие пары, даже если они любят друг друга, предпочитают не регистрировать брак, а какое-то время просто живут вместе. Только в том случае, когда они понимают, что действительно подходят друг другу, регистрируют брак. В прошлом такое совместное проживание без официальной регистрации фактически находилось под запретом, но теперь это мало кого удивляет.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим о романтических отношениях и браке в Северной Корее с доктором с доктором Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.