Ханбок: всегда с нами





В июле 2022 года Корейское управление по охране культурного наследия объявило «ханбок сэнхваль» национальным нематериальным культурным наследием. Сочетание слов «ханбок» и «сэнхваль» («жизнь») вмещает в себя разные смыслы, в том числе социальные нормы, связанные с ношением этой одежды.





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В большинстве стран из глубины веков передаётся традиционная одежда, которая отражает географические особенности страны, историю, религию и систему ценностей народа. В Корее - это ханбок. Как и традиционная одежда в любой стране, ханбок тоже пережил серьёзные изменения в том, что касается его внешнего вида, пошива и дистрибуции. В отличие от прошлого, когда ханбок был повседневной одеждой, в наши дни его надевают только по особым случаям.





С рождения до смерти

История ханбока, предположительно, началась более двух тысяч лет назад. Его следы прослеживаются в настенных росписях гробниц Когуре, которым более полутора тысяч лет, а также на глиняных куклах, изготовленных силласцами. Считается, что ханбок обрёл свою базовую структуру в период Трёх государств, когда Корейский полуостров делили между собой Когурё, Пэкче и Силла. Классический образец ханбока утвердился примерно в средний и поздний период эпохи Чосон, и именно его в наши дни корейцы называют традиционным ханбоком. Известно, что слово «ханбок» стали использовать во второй половине XIX века, чтобы отличать от «янбока», т.е. западной одежды, проникшей в страну как продукт западной цивилизации.

Ханбок делится на повседневный и церемониальный, кроме того, его виды отличаются в зависимости от пола, возраста и времени года. Базовая комплектация обычного повседневного ханбока для мужчин - брюки пачжи и короткая куртка чогори, а для женщин - чогори и юбка чхима. В дополнение к базе в зависимости от места и ситуации может надеваться сверху дополнительная одежда. Но любой ханбок отличают красивые контуры, образованные гармонией прямых и изогнутых линий, а также яркие, но исполненные достоинства цвета и элегантность посадки. Кроме того, ханбок не прилегает к телу, поэтому обеспечивает свободу движений и не выставляет напоказ очертания тела.

Хотя в наши дни ханбок больше не является частью повседневного гардероба, поводы, когда его надевают, живо напоминают о неотъемлемом месте ханбока в культурной идентичности корейцев. Корейцы надевают ханбок во все судьбоносные моменты жизни: от рождения и свадьбы до похорон. А во время праздников, таких как Соллаль – Новый год по лунному календарю и Чхусок – праздник поминовения предков, надев ханбок, проводят ритуалы или играют в народные игры.

Когда ребёнок рождается, первое, что на него надевают, - это пэнэт-чогори. Это одежда из хлопчатобумажной ткани и почти без швов, чтобы не раздражать нежную кожу младенца. На первый день рождения, который отмечается с размахом, ребёнка одевают в тольбок, украшенный иероглифами и символическими узорами, которые отгоняют злых духов и выражают пожелание, чтобы ребёнок рос здоровым.

Свадьбы тоже не обходятся без ханбока. В наши дни обычным делом стали свадьбы с женихом в костюме и невестой в свадебном платье, но родители с обеих сторон всё равно по-прежнему часто одеты в ханбок, да и немало гостей из вежливости приходит в ханбоке. Ну а те, кто празднует свадьбу по-старому, естественно, тоже облачаются в ханбок.

После смерти корейцев облачают в одежду, называемую суый. Особенность этой одежды в том, что при её пошиве не завязывают узелков, поскольку считается, что если завязать на ней хотя бы один узелок, дух умершего не сможет общаться с детьми. Некоторые обзаводятся таким нарядом при жизни, ибо верят, что это обеспечит им долгую жизнь в добром здравии. И, наконец, корейцы надевают ханбок, когда проводят обряды поминовения предков.





Ханбок в наши дни

В прошлом с приближением большого праздника, запасшись тканью, шили новую одежду. Ханбок, надеваемый на праздник, содержал пожелание здоровья и благополучия, поэтому был не просто одеждой, а выражением добрых пожеланий мира и счастья своей семье.

Если раньше ханбок шили вручную, то сейчас большинство людей покупают готовый ханбок массового производства или шьют на заказ в дизайнерском ателье. Дизайн ханбока тоже изменился в соответствии со временем и модой. Если в прошлом цвет и узор на ткани зависели от сословия, пола и возраста, то в наши дни каждый волен выбирать их по своему вкусу. Многие бренды выпускают модернизированный, более практичный ханбок, подходящий к современной жизни.





Ксилография британской художницы Элизабет Кит «Новогодняя прогулка по Сеулу» (1921 г.), на которой изображены женщина и двое её детей, одетые в сольбим. © National Folk Museum of Korea

Новый виток эволюции

Знаменитости, оказывающие большое влияние на молодёжь, время от времени заставляют говорить о себе, появившись в ханбоке. Так, участники всемирно известных групп BTS и Black pink производили сенсации, мелькнув в модифицированном ханбоке на концертах или в видеоклипах. Появление звёзд в ханбоке, вызывая интерес фанатов кей-попа за рубежом, повышает международную узнаваемость ханбока.

Немалую роль в этом играют и телесериалы. В одном из апрельских номеров «Нью-Йорк таймс» рассказали о ханбоке и изменениях, которые он пережил, на примере сериала Apple TV+ «Пачинко». Говоря, что «традиционная одежда страны - это линза, позволяющая заглянуть в её историю», в статье также был упомянуто, что ханбок, «является большим источником вдохновения и для современных дизайнеров».

Правительство активно проводит политику, направленную на сохранение и передачу традиции ношения ханбока. Министерство культуры, спорта и туризма в 1996 году объявило 21 октября Днём ханбока и с тех пор ежегодно проводит различные мероприятия. Органы местного самоуправления также поощряют ношение ханбока, например, бесплатно пускают посетителей в ханбоке на различные культурные мероприятия.





Девушки в современных ханбоках осматривают традиционную деревню в Чончжу. © Korea Tourism Organization





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana



