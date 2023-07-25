«Дождливый» плейлист от корейских артистов

Прошла очередная четвертая суббота месяца, поэтому в этот день на наших волнах прозвучал особенный плейлист. Скорее всего, каждый из наших постоянных радиослушателей уже запомнил, что сейчас в Корее сезон муссонных дождей, так часто мы упоминаем об этом в нашей программе. Это время, которое в Корее называют «чанмачхоль» (장마철) – неотъемлемая часть лета Страны утренней свежести, которую, к слову, в этот сезон свежей никак не назовешь: такой влажный здесь воздух. Раньше дожди лили почти что без остановки, бывало даже, по несколько недель. Теперь же изменения климата на нашей планете привели к тому, что такие затяжные дожди практически стали редкостью. К счастью, а может быть, и наоборот, к несчастью, погода дает жителям страны передышки в виде нескольких солнечных, ну или хотя бы не дождливых дней. В этом году даже было объявлено, что на государственном уровне планируют отказаться от термина «чанмачхоль», заменив его на слово «уги» (우기), что означает менее затяжной дождливый сезон. Ведь раньше «чанмачхоль» длился, бывало, даже больше месяца. Такое количество дождливых дней каждый год не могло не вдохновить корейских исполнителей на создание песен, посвященных этому природному явлению. Поэтому на этот раз мы послушали композиции, посвященные дождю, или в которых упоминается о дожде. Чтобы наш выпуск не получился слишком унылым, в эту субботу мы подобрали песни не только о «чанмачхоль», но также о весенних и осенних дождях в исполнении самых разных артистов.

Нашу рубрику открыл огромный хит «Словно дождь, словно музыка» (비처럼 음악처럼) в исполнении несравненного Ким Хён Сика (김현식). Несмотря на то, что композиция была выпущена в далеком 1986 году, она до сих пор нередко звучит на радио в дождливые дни. Далее мы послушали не менее популярный хит – «Дождь любви» или «사랑비» в исполнении Ким Тхэ У (김태우) из легендарной бойз-группы god (지오디). Следом на наших волнах прозвучал хип-хоп: дуэт Geeks (긱스) в своей композиции «Wash Away» попросили дождевую воду оросить засохшее сердце, смыв все воспоминания о прошлой любви. Драматизма композиции добавил мощнейший вокал Ailee (에일리), которая приняла участие в ее записи. Также в наш «дождливый» плейлист вошли: «Зонтик» (우산) от пионеров корейской хип-хоп сцены трио Epik High (에픽하이) и любимой всеми певицей Юн Ха (윤하), «Бессонная дождливая ночь» или «잠 못 드는 밤 비는 내리고», которую в 1992 году исполнил Ким Гон Мо (김건모), рок-баллада «November Rain» от Чаннаби (잔나비) и другие песни о дожде.