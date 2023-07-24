JYP начинает новый музыкальный проект

ⓒ JYP Entertainment, Sony Music Lables Inc. (Japan)

Продюсерское агентство JYP Entertainment объявило о начале второго сезона музыкального прослушивания Nizi Project (니지 프로젝트). В ходе проекта будут выбраны участники нового бойз-бэнда, творчество которого, как ожидается, будет ориентировано на японскую публику. Видеоролики с кадрами прослушивания доступны для просмотра на официальном YouTube-канале продюсерского агентства (@JYPEntertainment). Nizi Project проводится в сотрудничестве с крупнейшим музыкальным лейблом Sony Music. В рамках первого сезона в 2020 году были выбраны девять певиц, которые вошли в молодёжную гёрл-группу NiziU. Девушки выпустили несколько музыкальных альбомов. Их творчество пользуется большой популярностью среди японских слушателей. В ходе второго сезона состоятся несколько прослушиваний. Они пройдут в крупных городах Японии, Сеуле, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ожидаемое количество участников прослушивания превысит 10 тысяч человек.