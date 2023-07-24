Актриса Ким Го Ын снимется в фильме «Любовь в большом городе»

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Кинопрокатная компания PLUSM объявила актёрский состав фильма «Любовь в большом городе» (대도시의 사랑법). На главные роли в новой кинокартине режиссёра Ли Он Хи (이언희) приглашены актёр Но Сан Хён (노상현) и актриса Ким Го Ын (김고은). Известно, что артисты уже приступили к съёмкам. Сценарий написан по мотивам одноимённого романа писателя Пак Сан Ёна (박상영), одного из номинантов на Букеровскую премию 2022 года. Его произведение состоит из четырёх частей. Каждая из них повествует о жизни молодого писателя нетрадиционной ориентации Ко Ёна, его отношении к жизни, любви и преодолении трудностей. Режиссёр Ли Он Хи представит свою новую работу после пятилетнего перерыва. Её последний фильм «Детектив: Возвращение» (탐정: 리턴즈) вышел в 2018 году.