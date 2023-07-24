Disney+ покажет сериал по мотивам комикса «В движении»

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9 августа состоится премьера долгожданного сериала о супергероях «В движении» (무빙). Он будет доступен для просмотра на стриминг-платформе Disney+. В основе сюжета история нескольких главных героев, обладающих сверхспособностями. Кто-то умеет передвигаться в пространстве с высокой скоростью, кто-то вырабатывать электрический ток. Полученные от родителей сверхспособности предоставляют ребятам особое преимущество в сравнении с обычными людьми. В то же время они и их родители вынуждены скрывать их, чтобы защитить себя от жестокости и алчности этого мира. Главные роли в сериале исполнят актёры Рю Сын Рён (류승룡), Чо Ин Сон (조인성), Чха Тхэ Хён (차태현), Рю Сын Бом (류승범), Ким Сон Гюн (김성균), Ким Хи Вон (김희원) и актриса Хан Хё Чжу (한효주). Сценарий написан по мотивам одноимённого веб-комикса. Представленный в 2015 году контент получил высокие оценки среди любителей веб-комиксов. Это вызывает особый интерес к предстоящему сериалу.