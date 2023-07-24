Netflix объявила актёрский состав фильма «Сундук»

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Стриминг-платформа Netflix объявила актёрский состав нового сериала «Сундук» (트렁크). На главные роли приглашены актёр Кон Ю (공유) и актриса Со Хён Чжин (서현진). Кон Ю сыграет роль разведённого музыкального продюсера Хан Чжон Вона. По сюжету он обращается в компанию, оказывающую фиктивные брачные услуги. Заключив договор на один год, герой знакомится со своей второй женой Но Ин Чжи, роль который исполнит актриса Со Хён Чжин. Для неё это будет пятый брак во время работы в данной компании. Вскоре они находят всплывший в озере таинственный сундук, который станет новой отправной точкой в отношениях двух героев. Сюжет сериала создан по мотивам одноимённого романа писательницы Ким Рё Рён (김려령). Дата премьеры сериала пока не объявлена.