Изменения минимальной часовой зарплаты
2023-07-25
2023-07-25
Несмотря на жаркую погоду, синяя птица, которая живёт в сосновом лесу на окраине города Каннына провинции Кангвондо, не зная отдыха, занята поисками корма для своих птенцов.
(Yonhap News)
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-25 14:48:06
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