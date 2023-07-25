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Не зная отдыха

2023-07-25

Новости



Несмотря на жаркую погоду, синяя птица, которая живёт в сосновом лесу на окраине города Каннына провинции Кангвондо, не зная отдыха, занята поисками корма для своих птенцов. 

(Yonhap News)

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