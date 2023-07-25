Рассказ «Маленькие ковчеги» писательницы Син Чжу Хи

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- Ну вот представь, что есть цветы. Это значит, что есть пчёлы и бабочки. Цветы выполняют своё назначение, пчёлы своё, бабочки своё. Представь, что они уходят на работу на рассвете и возвращаются на последней электричке. Но что с мёдом? Он не достаётся ни пчёлам, ни бабочкам, верно? Тогда куда девается мёд?

- Ну что за вопрос. Конечно, мёд достаётся пасечникам.

Хани Куки выглядела озадаченно.

С моих уст слетали незнакомые вопросы. «Представь, что есть вот это, а вот этого нет. Представь, представь, представь…» - бормотала я и вдруг опешила. Мне подумалось, что я и сама не заметила, как стала лгать, мошенничать, подставлять.









- Чин Чжу постоянно зовёт меня к ней в Уюни.

Хани Куки восторженно отреагировала на внезапно вырвавшуюся из уст героини ложь. Глядя на зависть и сожаление в глазах коллеги, Ын Чжэ ощутила радость. Но через несколько дней, придя на работу, она узнала, что её вызывают в отдел кадров.

- Говорят, вы подумываете об отдыхе?

- Что? Я?

- Слышал, что вы собираетесь за границу. Ваша подруга ведь обосновалась в Уюни? Думаю, вы сделали правильный выбор. Что уж говорить, своё дело иметь лучше всего.

Оказалось, Хани Куки всем рассказала, что героиня скоро уедет в Уюни. Ын Чжэ будто подталкивали в спину, поэтому она решилась на поездку и подала заявление об увольнении.





“진주가 자꾸 우유니로 오라고 하네”





엉겁결에 나온 거짓말에 허니쿠키는 호들갑을 떨며 부러워했고

질투와 아쉬움이 역력한 그 얼굴을 보면서

은재는 희열을 느꼈습니다.





그런데 며칠 후, 인사팀에서 연락이 왔습니다.





“쉬는 걸 고려하고 계신다면서요?”





“네? 제가요?”





“해외로 가신다는 얘기를 들었어요.

친구 분이 우유니에 자리를 잡으셨다면서요?

결정 잘하신 것 같아요. 뭐니뭐니 해도 자리 사업이 최고잖아요.”





허니 쿠키는 은재가 곧 우유니에 간다며 떠들고 다닌 겁니다.

등 떠밀리듯 사표를 낸 은재는 우유니로 가기로 결심했습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Ын Чжэ встречает в соляной пустыне женщину с ребёнком. Женщина копает соль, в её образе нет ни намёка на амбиции, социальное унижение или вину за причинённые страдания. Она работает собственными руками и получает за это справедливую плату. В жизни Ын Чжэ нет такой здравости и чистоты, поэтому она начинает плакать. В конце героиня говорит, что покажет фотографию матери и ребёнка подруге Чин Чжу и коллеге Хани Куки. Она хочет и дальше придерживаться бесценных принципов, не поддаваясь миру, в котором всё измеряется деньгами.









Мальчик сел перед матерью и помахал мне рукой. Как только женщина надавила на педали, вес соли однозначно передался её ногам. Позади неё садилось вечернее солнце, пока сама она удалялась к другому краю пустыни.

Я не могла легко высказать ни одну из мыслей, что роем крутились в моей голове. Удлинявшуюся тень женщины я запечатлела на фотографии. Я обязательно хотела показать это фото вместо слов. Показать Чин Чжу и Хани Куки. В надежде, что в конце концов они сами окажутся для себя тем, что заставит их не делать последний неверный шаг, что заставит остановиться и взглянуть дальше конца.





여자 앞에 자리를 잡은 아이가 나를 향해 손을 흔들었다.

페달을 밟자 의심 없이 느껴지는 소금의 무게가 묵직하게 여자의 발에 실렸다.

여자는 석양을 등지고 사막 저편으로 멀어졌다.





마음 속에 소용돌이치는 말들 중 어떤 것도 쉽게 꺼낼 수가 없었다.

나는 길게 늘어지는 여자의 그림자를 사진 속에 담았다.

말 대신 꼭 보여주고 싶었다.

진주에게 그리고 허니 쿠키에게도.

마지막 실족에서 물러서게 하는 것,

걸음을 멈추고 끝 너머로 눈을 돌리는 것,

그게 최후에는 꼭 자기 자신이었으면 하는 마음을 담아.









Писательница Син Чжу Хи родилась в 1977 году в Сеуле. Дебютировала в 2012 году с рассказом «Обеденный роман».