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Чтобы не было несчастных случаев

2023-07-26

Новости



В Центре дополнительного образования сеульского муниципального округа Сонпха-гу проходят специальные занятия по обучению детей способам предотвращения несчастных случаев на воде.  

(Yonhap News)

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