Чтобы не было несчастных случаев

Изменения минимальной часовой зарплаты
2023-07-25
2023-07-26
В Центре дополнительного образования сеульского муниципального округа Сонпха-гу проходят специальные занятия по обучению детей способам предотвращения несчастных случаев на воде.
(Yonhap News)
2023-07-25
2023-07-26 15:23:23
2023-07-26 14:58:55
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