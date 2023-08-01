AleXa: K-POP артистка родом из США

Героиней этого выпуска нашей рубрики стала артистка, которая со 100% точностью подходит под ее описание: ее невероятный голос, внешность и харизма на 100% заслуживают вашего внимания. Мы поговорили о певице AleXa (알렉사). Настоящее имя Алексы – это Александра Кристин Шнайдер. Да-да, друзья, у Алексы очень интересное происхождение. Будучи американской артисткой, которая работает в Корее, Алекса имеет корейские и, внимание, русские, и, возможно, даже немецкие и еврейские корни! Она родилась в 1996 году в США, и уже в возрасте полутора лет начала учиться танцевать! Нужно отдать должное родителям, которые так рано распознали в малышке потенциал, ведь, как известно, чем раньше начать развивать талант ребенка, тем выше вероятность того, что он овладеет им практически в совершенстве. Поэтому неудивительно, что в старшей школе Алекса была чирлидершей. Музыкальная карьера Алексы началась в 2016 году, когда она приняла участие в музыкальной программе на выживание «Rising Legends», созданной под эгидой американского K-POP портала Soompi и одного из крупнейших продюсерских агентств Кореи JYP Entertainment. Юной артистке удалось одержать победу во втором сезоне шоу, что позволило ей выпустить свою первую песню «Strike It Up». После успешного участия в шоу «Rising Legends», которое, к слову, было снято в США, Алекса отправилась в Корею, где под именем Алекс Кристин в 2018 году приняла участие в нашумевшем шоу на выживание «Produce 48». К сожалению, девушка не сумела показать отличные результаты, выбыв в 5 эпизоде и заняв 82 место. Но Алекса не отчаялась и, к счастью, не осталась без поддержки, так что 1 октября 2019 года в Инстаграме певицы появилась публикация, предвещающая скорый официальный дебют артистки на K-POP сцене. Так, 21 октября свет увидела ее дебютная композиция «BOMB».

Музыка Алексы – это в большинстве своем тяжелые биты, много EDM с восточными мотивами и мощные танцы и хип-хоп. Алекса и ее продюсерское агентство выбрали для нее имидж героини компьютерной игры, большинство из ее музыкальных видео напоминают сцены из киберпанк фильмов типа «Бегущий по лезвию 2049», а сама она будто прямиком из фильма «Призрак в доспехах». Мне кажется, это довольно оригинальное решение, однако, кажется, такое больше нравится зарубежной публике, нежели корейцам. Возможно, поэтому Алекса пока не успела сыскать большой популярности в Корее, но так любима иностранными слушателями. Но это всего лишь вопрос времени!

3 марта 2022 года стало известно, что Алекса станет участницей музыкального шоу на выживание «American Song Contest» телеканала NBC и представит штат Оклахома с песней «Wonderland». Ей удалось выйти в финал, где она, покорив жюри, заняла первое место и была объявлена победительницей шоу. Благодаря этому у нее появилась возможность принять участие в «Шоу Келли Кларксон», где сама ведущая, одна из самых талантливых вокалисток современности, похвалила Алексу за ее превосходные голос и танцевальные навыки. Также в мае того же года Алекса появилась на церемонии награждения Billboard Music Awards, доказывая, что K-POP – это уже давно не просто корейская танцевальная музыка, а целый музыкальный жанр, в котором могут творить не только корейские исполнители, но и артисты со всех уголков мира.

На наших волнах в тот день прозвучали работы Алексы, среди которых «BOMB», «A.I TROOPER», «Do Or Die», «Xtra», «Juliet» (줄리엣) и другие.