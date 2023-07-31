Утверждён актёрский состав сериала «Офицер с чёрным поясом»

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Стриминг-платформа Netflix объявила состав исполнителей главных ролей нового комедийного фильма «Офицер с чёрным поясом» (무도실무관). На главные роли приглашены актёры Ким У Бин (김우빈) и Ким Сон Гюн (김성균). Ким У Бин сыграет роль южнокорейца Ли Чжон До, обладателя чёрного пояса по нескольким боевым искусствам. По сюжету молодой человек становится свидетелем нападения на сотрудника службы исполнения наказаний. Прогнав преступников, Ли Чжон До получает от пострадавшего просьбу временно подменить его на работе. Так, на пять недель он становится помощником офицера службы исполнения наказаний Ким Сон Мина, отвечающего за контроль лиц, находящихся под домашним арестом. Фильм будет снимать режиссёр Ким Чжу Хван (김주환), ранее представивший такие работы как «Юные копы» (청년경찰), «Ищейки» (사냥개들).