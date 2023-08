Группа TREASURE представила новый альбом

ⓒ YG Entertainment

Бой-бэнд TREASURE (트레저) из YG Entertainment выпустил второй студийный альбом под названием Reboot (리부트). В новую пластинку вошли десять музыкальных дорожек, включая титульный трек BONA BONA. Это первая работа группы за долгое время. Релиз последней, второго мини-альбома «Второй шаг: ч. 2» (THE SECOND STEP : CHAPTER TWO), состоялся в октябре 2022 года. Столь долгое время, как объясняют артисты, понадобилось на подготовку к записи альбома после того как в ноябре 2022 года коллектив покинули два его участника – Масихо (MASHIHO) и Пан Е Дам (방예담). Клип к заглавной песне BONA BONA, загруженный на YouTube 28 июля, получил популярность среди поклонников группы. По состоянию на 30 июля видеоролик набрал более 11 млн просмотров.