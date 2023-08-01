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Дата рождения: 9 июня 1995 г.

Рост: 179 см

Вес: 74 кг

Дебют: YouTube-контент «Ненастоящие мужчины» (가짜사나이), 2020 г.





Ютубер, медийная личность Ким Чжин Ён, более известный под псевдонимом Dex, родился в городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо. Молодой человек имеет четырёхлетний опыт службы в специальных войсках ВМС. Dex привлёк внимание общественности в 2020 году, приняв участие в YouTube-контенте «Ненастоящие мужчины». Далее последовали съёмки в романтической передаче Netflix «Ад для одиночек» (솔로지옥). Благодаря своей внешности и характеру, Dex завоевал расположение многих представительниц женского пола. Ещё один контент, принёсший ему широкую известность, называется «Кровавые игры» (피의 게임). Среди последних событий из жизни Dex можно назвать путешествие в Индию вместе с художником, автором веб-комиксов Kian84 (기안84) и ютубером Pani Bottle (빠니보틀) в мае 2023 года. Контент доступен для просмотра на YouTube-канале MBC (@MBC_officialchannel). Среди других передач с его участием заслуживают внимания «Охота на ведьм» (마녀사냥), «Бегущие» (런닝맨), «Радиозвезда» (라디오 스타). Подробности из жизни Dex можно узнать, просмотрев видеоролик на YouTube-канале художника Kian84 (@geean84).