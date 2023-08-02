Рассказ «И всё-таки счастливый конец» писательницы Пак Ван Со

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Из окна гостиной сразу видна 43-я трасса. Это понравилось мне больше всего, когда мы пришли смотреть это жильё. Сразу же перед домом и автобусная остановка с крышей от дождя и солнца, со скамейкой, чтобы в ожидании посидеть. Эта дорога ведёт в столицу. Автобусы идут по ней в Сеул и проезжают через большие и маленькие города, уезды, и несмотря на разные номера все они доезжают до станции Канбён и едут обратно. С любого из этих автобусов можно сразу пересесть на вторую, кольцевую линию метро. Эта мысль служила для меня достаточным утешением от беспокойства, вызываемого той беспечностью деревенской жизни, о которой я мечтала.









С разных сторон послышался смех. Прозвучал он зловеще и недобро. И хотя пассажиров было всего семь-восемь человек, в тоске по веселью они решили посмеяться надо мной. От осознания этой мысли мне стало не по себе.

- Заходить нужно не в открытые двери, а в передние, бабушка. В передние, вот сюда. Понимаете?

Мне хотелось прокричать, что я не глухая, но я стерпела. Я бессильно схватилась за поручень и затряслась в автобусе, чувствуя на себе насмешливые взгляды.





여기저기서 웃음 소리가 들렸다.

웃음소리는 탁하고 악의적이었다.

승객은 예닐곱 사람밖에 안 됐지만

나는 오락에 굶주린 그들이 장난삼아 나를 갖고 놀려 한다는 걸 깨닫고

슬그머니 무서운 생각이 들었다.





“할머니, 버스는 열린 문으로 타는 게 아니라 앞문으로 타는 거예요.

앞문이요, 앞문. 알아들었어요?”





나 귀먹지 않았다고 대들고 싶은 걸 참았다.

싱글대는 시선이 나에게 집중된 걸 느끼면서

버스 한 가운데서 손잡이를 잡은 채 무력하게 흔들리고 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Впервые за долгое время героиня выбирается в свет и разочарованно сталкивается с холодностью и сухостью реального мира. Но после встречи с приветливым таксистом она понимает, что в этом мире ещё есть надежда. На самом деле в поступке водителя нет ничего незаурядного. Он просто подумал в первую очередь не о материальном, а о нравственном, не о собственной выгоде, а об ущербе другого. Но эта забота показалась героине большим подарком с небес. В материалистичном мире стираются человеческие отношения, усиливаются социальные трения, но если мы не будем терять минимальное уважение и приличие по отношению к другим, то в нашей жизни всё-таки наступит счастливый конец.









- Женщина, вы почему это вышли, не взяв сдачу?

Только теперь я вспомнила, что протянула таксисту купюры в десять и пять тысяч вон и сразу вышла.

- И вы из-за этой сдачи специально развернулись?

- Ну конечно!

Молодой человек, на вид, скорее, провинциальный, чем простоватый, показал свою улыбку с белыми, чистыми зубами. Она так ослепила мне глаза, что благодарность и похвала выразились в моём странном ответе: «Как же хорошо в Корее!».

- Вы видимо долго жили за границей, я прав? Так и подумал по вашему стильному виду.

Не подтверждая и не отрицая, я просто широко улыбнулась в ответ. В надежде, что и я стану для него посланным с небес подарком, каким он сам оказался для меня.





“사모님, 거스름돈도 안 받고 내리시면 어떡해요?”





그제서야 만원짜리와 오천원짜리를 내고 그냥 내린 생각이 났다.





“그럼 이 돈 때문에 일부터 유턴까지 해 왔단 말예요?”





“당근이죠”





생기긴 소박하다기보다는 촌스럽게 생긴 젊은이였지만

활짝 웃는 잇속이 희고 깨끗했다.

나는 그게 눈부셔

뭐라고 고맙다는 인사와 칭찬의 말을 합쳐서 한다는 소리가 엉뚱하게도

‘우리나라 참 좋은 나라네’ 였다.





“사모님, 어쩐지 멋쟁이다 싶었는데 외국에서 오래 사시다 오셨나봐요. 그렇죠?”





나는 긍정도 부정도 하지 않고 다만 활짝 웃어주었다.

그가 나에게 축복이 되었듯이 나도 그에게 축복이 되길 바라면서.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931-22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Дебютировала в 1970 году с романом «Голое дерево».