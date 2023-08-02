В Энциклопедии КНДР почтовая марка определяется как «бумажный сертификат, наклеиваемый на почтовое отправление в качестве оплаты почтовых расходов», однако на деле марки не только освещают достижения верховного лидера и его семьи, но и нередко используются как инструмент пропаганды политических целей. Они служат дипломатическим каналом для продвижения положительного образа режима и идеи его превосходства. Северокорейские почтовые марки нередко выпускаются в ответ на какие-то важные внутренние и международные события и отражают определённые изменения в обществе. В июне северокорейские СМИ сообщили о выпуске новой почтовой марки с изображением сороки в качестве национальной птицы. Ещё совсем недавно национальной птицей считался большой ястреб, олицетворявший сильный и отважный характер северокорейского народа. Эксперты считают, что такая перемена связана со стремлением руководства Северной Кореи создать более дружелюбный образ страны. Там почтовые марки используются не только для оплаты связи, но и как инструмент пропаганды и дипломатии.

Сегодня мы постараемся разобраться в значении северокорейских почтовых марок. А поможет нам в этом доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.