Второй мини-альбом и хиты Суперкрошек NewJeans

Скорее всего наши слушатели обратили внимание, что на наших волнах часто звучат песни гёрлз-группы NewJeans (뉴진스). И это неудивительно, ведь эти талантливые крошки на данный момент являются самой популярной K-POP группой в Корее, у себя на Родине, где K-POP как жанр уже начинает сдавать свои позиции. Не так давно, 21 июля, NewJeans представили свой второй мини-альбом «Get Up». В этом выпуски мы прослушали этот релиз, на ряду с прошлыми работами NewJeans, попутно знакомясь с творческим путем коллектива.

Талантливые малышки NewJeans произвели фурор и стали самой ожидаемой и любимой группой еще до своего дебюта. Все дело в том, что создательницей этого коллектива является Мин Хи Чжин (민희진). Долгое время она работала в крупнейшем развлекательном агентстве SM Entertainment, являясь ключевой фигурой в разработке концепций для таких популярнейших артистов, как Girls Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT и других. В 2019 году стало известно, что Мин Хи Чжин присоединяется к компании HYBE, тогда еще известной как Big Hit, создавшей всемирно известную группу BTS. Мин Хи Чжин возглавила дочернюю компанию ADOR, которая в скором времени должна была дебютировать новую женскую группу. Именно заслуги Мин Хи Чжин перед K-POP индустрией и обеспечили NewJeans такое внимание еще даже до официального дебюта. Огромной сенсацией стали тизеры к дебютной работе коллектива, по которым стало понятно, что концепцией NewJeans станет очень модная нынче стилистика Y2K, то есть все, что было модным в начале 2000-х. В общем, успешный дебют был NewJeans обеспечен. Но нельзя сказать, что это случилось только благодаря Мин Хи Чжин. Сами участницы группы абсолютно очаровательны и талантливы. NewJeans – это Мин Чжи (민지), Хани (하니), Даниэль (다니엘), Хэ Рин (해린) и Хэ Ин (혜인). Хани и Даниэль – иностранки, первая имеет гражданство Австралии и Вьетнама, а вторая – Австралии и Республики Корея. Наши самые внимательные и преданные слушатели уже знают, что NewJeans в буквальном смысле еще девочки! Самой старшей из них Мин Чжи – 19 лет, а младшей Хэ Ин – всего 15! Как уже было сказано, NewJeans сумели завоевать любовь публики еще до своего дебюта на сцене, который тоже никого не разочаровал. Все это благодаря оригинальному стилю, прекрасным вокальным и танцевальным навыкам, очаровательной внешности и юности, которая означает то, что все вышеперечисленные элементы в будущем будут только прогрессировать. С выпуском дебютного мини-альбома поставили всевозможные рекорды. Так, через всего 5 месяцев после дебюта NewJeans заняли первое место в еженедельном чарте Spotify Korea, тем самым став единственной группой, которая дебютировала после 2016 года и смогла взобраться на вершину хит-парада. Девочки также частые гостьи в чартах Billboard. Например, их песня «Super Shy» из нового мини-альбома «Get Up» не так давно сумела подняться аж до второго места.

В этом выпуске на наших волнах прозвучали треки из второго мини-альбома NewJeans «Get Up», среди которых «Super Shy», «Cool With You», «ETA» и другие. Также наши слушатели познакомились с прошлыми хитам коллектива, такими как «Attention», «Ditto», «OMG» и прочие.