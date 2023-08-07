V из BTS выпустит сольный альбом

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Певец V (뷔) из группы BTS (방탄소년단) работает над своим первым сольным альбомом. Руководит проектом директор компании ADOR Мин Хи Чжин (민희진), продюсировавшая популярные группы NewJeans, EXO, Red Velvet и Girls' Generation (소녀시대). Таким образом V станет седьмым участником в составе BTS, выпустившим собственный сольный альбом. Певец очень рад очередной возможности порадовать своих поклонников, в том числе, членов фан-сообщества ARMY. По его словам, в этот раз он предстанет в совершенно ином облике, значительно отличающемся от привычного образа. Певец призвал своих фанатов оценить его новую работу. Ранее V выпустил два сольных треков Stigma (스티그마) и Inner Child (이너 차일드). Подробности нового альбома и дата его выхода будут опубликованы позднее.