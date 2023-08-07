Фильм «Сон» приглашён Международный кинофестиваль в Торонто

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Кинокартина «Сон» (잠) режиссёра Ю Чжэ Сона (유재선) получила приглашение на 48-й Международный кинофестиваль в Торонто, который пройдёт с 7 по 17 сентября. Её показ состоится в рамках секции «Полуночное безумие» (Midnight Madness), сообщает кинопрокатная компания LOTTE ENTERTAINMENT. В центре сюжета супружеская пара Хён Су и Су Чжин, роль которых исполнили актёр Ли Сон Гюн (이선균) и актриса Чон Ю Ми (정유미). Двое недавно поженились и живут счастливой семейной жизнью. Вскоре главная героиня замечает странности в поведении своего избранника, проявляющиеся во сне. По словам режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호), с которым ранее работал Ю Чжэ Сон, это самый оригинальный фильм ужасов за последние десять лет. Премьера фильма в РК запланирована на 6 сентября. Ранее картина была приглашена на 56-й Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Каталонии, который пройдёт с 5 по 15 октября 2023 года.