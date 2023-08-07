Группа BBGIRLS выпустила новый музыкальный альбом

ⓒ Warner Music Korea

3 августа женская группа BBGIRLS (브브걸) представила музыкальный альбом под названием «Ещё раз» (ONE MORE TIME). Новая работа состоит из одноимённого заглавного трека и второй песни «Лимонад» (LEMONADE). Данный альбом стал первой музыкальной пластинкой, выпущенной участницами группы после их перехода в продюсерское Warner Music Korea в апреле 2023 года. До этого певицы выступали в составе группы BraveGirls (브레이브걸스). Прежнее называние пришлось сменить в связи с тем, что интеллектуальные права на контент принадлежат компании Brave Entertainment, продюсировавшей группу с 2011 года. Девушки присоединились ко второму составу BraveGirls в 2016 году. Однако общественное признание певицы получили лишь в 2021 году благодаря неожиданному успеху песни Rollin' 2017 года.