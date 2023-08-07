Фильм «Контрабанда» – в лидерах южнокорейского кинопроката

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Фильм «Контрабанда» (밀수) режиссёра Рю Сын Вана (류승완) удачно стартовал в южнокорейском прокате. По состоянию на 5 августа, десятый день после премьеры, картину в посмотрели общей сложности 3 млн 191 тыс. зрителей. В дневном рейтинге кинопроката фильм Рю Сын Вана занимает первое место. 5 августа его посмотрели 383.200 зрителей, сообщает Ассоциация корейских фильмов. На втором месте ещё один южнокорейский фильм «Неофициальная операция» (비공식 작전) режиссёра Ким Сон Хуна (김성훈) с результатом 176.700 зрителей. Замыкает тройку лидеров американский мультфильм «Элементарно» режиссёра Питера Сона. Число зрителей, посмотревших этот фильм, составило 114.600 человек. События фильма «Контрабанда» происходят в 70-е годы. По сюжету главные герои зарабатывают на жизнь, подбирая товары, которые контрабандисты сбрасывают с корабля в море во время полицейских рейдов. В день, когда ничего не предвещало беды, случается неприятная ситуация, и жизнь главных героев переворачивается вверх дном. Главные роли в фильме исполнили актёры Чо Ин Сон (조인성), Пак Чон Мин (박정민) и актрисы Ким Хе Су (김혜수), Ём Чжон А (염정아).