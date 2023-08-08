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Дата рождения: 18 января 1983 г.

Рост: 163 см

Вес: 43 кг

Дебют: Короткометражный фильм «Как обращаться с полароидом» (폴라로이드 작동법), 2004 г.





Актриса Чон Ю Ми начала свою карьеру в 2003 году. Её первой работой стал короткометражный фильм «Как обращаться с полароидом» режиссёра Ким Чжон Гвана (김종관). Чон Ю Ми сыграла роль влюблённой девушки, испытывающей чувства к сокурснику. Внимание общественности актриса привлекла благодаря съёмкам в фильме «Зуб мудрости» (사랑니) режиссёра Чон Чжи У (정지우). Критики высоко оценили актёрскую игру Чон Ю Ми, о чём свидетельствует ряд кинопремий, включая премию искусств Пэксан, полученных за роль в этом фильме. В 2007 году на экраны выходит первый сериал с участием Чон Ю Ми «Что будет, то будет!» (케세라세라). Это была её первая работа на съёмочной площадке с актёром Мун Чжон Хёком (문정혁). Хорошим получился фильм «Мой любимый гангстер» (내 깡패 같은 애인) 2010 года. Год спустя на экраны выходит один из лучших фильмов в карьере актрисы «Лишённые голоса» (도가니) режиссёра Хван Дон Хёка (황동혁). Этот фильм основан на реальных событиях, происходивших в начале нулевых в школе-интернате для глухонемых детей, расположенной в городе Кванчжу. Её коллегой по съёмочной площадке стал актёр Кон Ю (공유). Позднее актриса снялась с ним в ещё одном популярном фильме «Поезд в Пусан» (부산행), сюжет которого повествует о распространении в РК неизвестного вируса. Другая главная работа в карьере Чон Ю Ми – это сериал телеканала KBS2 «В поисках любви» (연애의 발견) 2014 года. На сегодняшний день это одна из самых романтичных историй на южнокорейском телевидении. Не будет преувеличением сказать, что почти каждый южнокореец знаком с влюблённой парой Хан Ё Рым и Кан Тхэ Ха, роль которого сыграл актёр Мун Чжон Хёк. Среди других сериалов с участием актрисы также заслуживают внимание сериалы «Жизнь» (라이브) и «Школьная медсестра Ан Ын Ён» (보건교사 안은영). В первом Чон Ю Ми сыграла офицера полиции Хан Чжон О, во втором – роль школьной медсестры Ан Ын Ён, обладающей способностями видеть необычные желе. Среди последних работ с участием Чон Ю Ми следует назвать фильмы «Страна чудес» (원더랜드), «Сон» (잠) и сериал «Пока не рассветёт» (아침이 밝아올 때까지).