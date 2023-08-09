Рассказ «Добрая Кхончви-Мария» писательницы Ли Гён Чжа

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На заводе Кым Сун прозвали доброй, заботливой Кхончви подобно героине сказки. Седовласые старики, встречая Кым Сун по праздникам, тоже тепло называли её Кхончви. Все три старших брата единодушно стремились получить хорошее образование, и даже когда их младшая сестра пожертвовала своими сбережениями за несколько лет работы горничной, братья всё равно смотрели на свою Кхончви голодными взглядами и продолжали выпрашивать деньги.

В день зарплаты мать приходила на завод, где получала от Кым Сун солидный конверт, а в другие дни туда по очереди приходили с протянутыми руками братья, одетые в школьную форму. Кым Сун всегда занимала деньги то тут, то там, чтобы братья возвращались довольными. Никто не понимал этой радости. И никто не знал о том щекочущем нос счастье, которое испытывала Кым Сун, когда братья сами обещали, что, добившись успеха, будут купать её в невероятной роскоши.









Мария снова вспомнила о старших братьях, первом муже, с которым не прожила и трёх месяцев, дочери Кён А, которую она оставила ему посреди ночи и ушла, об Эндрю, который ругался и ссорился с ней на своём языке, потому что друг друга они не понимали. Мария вспомнила о среднем и младшем братьях, которым она оформила все приглашения, но которые потом били её и самодурствовали, когда жизнь в иммиграции становилась тяжёлой. Она вспомнила о своих родственниках, которые переживали, как бы люди не узнали, что это их сестра – американская проститутка - обеспечила им такую жизнь.

Мария покачала головой. Все эти мысли были плохими.





할머니의 거칠고 흔들리는 목소리를 듣는 동안

마리아는 또 다시 오빠들을 떠올리고

백일도 못 살고 헤어진 첫 번째 남편을 떠올리고

그 남편에게 잠깐 맡기겠다고 한밤에 놓고 나온 딸 경아를 떠올리고,

서로 말이 통하지 않아 제 나라 말로 욕하고 싸웠던 앤드류를 떠올렸다.





이민 서류 만들어 초청했는데도

이민 생활 고달프면 마구 패고 행패 부렸던 둘째와 셋째 오빠,

행여 자신들의 오늘을 양갈보 누이가 만들었다 알려질까 전전긍긍하는 피붙이들...





마리아는 고개를 흔들었다.

다 나쁜 생각들이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Героиня, сама того не ведая, появилась на телевидении, хотя её лицо не показали. Это разозлило её братьев, но в ответ на упрёки Мария, наоборот, ощутила исцеление. Прошлый опыт человека, пусть даже трагичный, доказывает существование настоящего. Главной героине приходилось всё это время скрывать своё прошлое и одновременно отрицать собственное существование. И когда косвенно стало известно о её страданиях, на душе Марии стало немного легче. В конце произведения героиня становится равнодушной, ведь её старания на протяжении всей жизни всё равно остаются без должного признания. Например, передача, в которой появилась Мария, должна была рассказать о жертвенности женщин, однако в ней были показаны провокационные сцены. Кроме того, люди заинтересовались лишь тем, чьё лицо было скрыто в передаче. Равнодушие Марии в такой печальной ситуации позволяет ей защитить себя.









Интервью профессор заканчивал словами о том, что фундамент столетней истории эмиграции корейцев был заложен благодаря самопожертвованию женщин, которых презрительно и безо всяких стеснений называли «американскими проститутками». Минутное интервью сопровождалось разными сценами из жизни американских баз в годы после Корейской войны. На этих кадрах показывали, как на базах в Ыйчжонбу, Тондучхоне, Пхёнтхэке, Сонтхане ярко накрашенные кореянки шли или танцевали вместе с американскими военными. Кадры послевоенных лет были чёрно-белыми, а кадры времён экономического подъёма, когда Корея делала всё для получения иностранной валюты, были цветными. К счастью, а может, к несчастью, сама Мария эту новость не видела.

Однако на какое-то время разные уголки центра престарелых охватило нездоровое любопытство: люди интересовались больше тем, кто из местных женщин работал у американской базы, нежели историей переселения корейцев.

Конечно, разочарованию и гневу братьев по отношению к Марии не было предела. Но услышав их упрёки, Мария словно оправилась от долгой болезни. Она почувствовала, как прояснилось её сознание. И как ей стало всё равно.





그는 한국 이민 백 년사의 초석은

우리가 ‘양색시’라고 경멸해 부르기를 서슴치 않는 여성들의

‘자기희생’을 토양으로 했다는 말로 인터뷰를 맺었다.

그가 말하는 1분 동안 화면은 한국전쟁 이후의 기지촌 풍경을 다양하게 보여줬다.

의정부, 동두천, 평택, 송탄 등지의 기지촌에서

짙은 화장을 한 한국인 여성과 미군들이 뒤섞여 걷거나 춤을 추는 모습이었다.

전쟁직후는 흑백의 낡은 필름이고

외화획득에 물불 안 가리던 경제개발 시대의 것은 컬러 화면이었다.

불행인지 다행인지 마리아는 이 뉴스를 보지 못했다.





그러나 노인회관의 구석구석에선 자신들의 이민 역사보다

이곳의 어떤 여자가 과연 기지촌 출신인가를 알아내려는

병적인 호기심으로 한동안 뒤숭숭했다.





물론 마리아에 대한 오빠들의 실망과 분노는 하늘을 찌르고도 남았다.

그런데 오빠들의 호통을 들은 후에

마리아는 흡사 오랜 질병에서 회복된 기분이었다.

정신이 맑아오는 걸 느끼기도 했다.

그리고 무심해졌다.









Писательница Ли Гён Чжа родилась в 1948 году в уезде Янъян провинции Канвондо. Дебютировала в 1973 году с рассказом «Подтверждение».