Северная Корея на Азиатских играх

Долгожданные летние Азиатские игры стартуют 23 сентября в китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Долгожданные, потому что они должны были состояться ещё в 2022 году, однако были отложены на год из-за пандемии COVID-19. Всего в Ханчжоу будут разыграны 483 комплекта медалей. Республика Корея направляет на предстоящие Игры рекордное количество спортсменов – 1180 человек. Северная Корея, которая из-за пандемии COVID-19 долгое время оставалась в стороне от международных спортивных состязаний, также собирается выступить на Азиатских играх в Ханчжоу. Она была на два года отстранена Международным олимпийским комитетом от участия в международных соревнованиях за бойкот Игр в Токио в июле 2021 года. Тогда Пхеньян не отправил своих спортсменов на соревнования из-за опасений по поводу COVID-19. В этом году ограничение было снято, и в марте состоялось заседание северокорейского олимпийского комитета, на котором обсуждались направления работы на ближайшее время. Таким образом, северокорейские спортсмены возвращаются на международную спортивную арену после пятилетнего перерыва со времени их участия в Азиатских играх 2018 года в Джакарте и Палембанге.

Об участии Северной Кореи в предстоящих Азиатских играх мы побеседуем со старшим научным сотрудником Корейского института спорта и спортивной медицины господином Сон Мун Чжоном.