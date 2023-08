Музыкальные новинки июля 2023 года

Дорогие друзья, это только нам так кажется, или время несется семимильными шагами? Не так давно мы встречали лето, а сейчас на дворе уже август и совсем скоро нам придется встречать уже осень… Не будем грустить, ведь осенью корейские артисты порадуют нас прекрасной музыкой, подходящей для прослушивания именно в этот сезон. А пока в этом выпуске мы познакомились с музыкой, которой корейский музыкальный мир порадовал нас в июле. С некоторыми большими хитами этого месяца мы уже знакомы – это новые релизы NewJeans (뉴진스) и Чон Гука. Но у нас осталось еще много козырей в рукаве, так что в этом выпуске прозвучали отборные шлягеры! Первой в нашей рубрике прозвучала композиция в исполнении очаровательной гёрлз-группы Oh My Girl (오마이걸). Свой 9-й мини-альбом «Golden Hourglass» с заглавной композицией «Приближается лето» или «여름이 들려» девушки представили 24 июля. В композиции в фирменном игривом стиле Oh My Girl сравнивают волнующий голос любимого со звуками приближающегося лета: шумом морского прибоя, шелестом зеленой листвы и стрекотанием первых цикад.

Долгожданный альбом группы NCT Dream (엔시티 드림) «ISTJ» с одноименным заглавным треком увидел свет в июле, 17 числа. Если вы помните, ISTJ – это один из типов личностей по тесту MBTI. Тип ISTJ характеризуется как интроверт, сенсорик, логик и рационал. На самом деле, NCT Dream сложно отнести к этому типу, ведь их музыка — это взрывное и хаотичное смешение множества жанров. Но выбор такого необычного названия альбома и заглавного трека легко объяснить, послушав саму песню «ISTJ». Оказывается, в ней парни поют не о себе, а о девушке, которая украла их сердце и характер которой как раз относится к типу ISTJ. По сюжету, описанному в песне, сами ребята относятся к типу ENFP – импульсивным экстравертам. ISTJ и ENFP являются прямыми противоположностями друг другу, но несмотря ни на что, NCT Dream твердо настроены найти подход к сдержанной и замкнутой возлюбленной. Вот она, романтика поколения Z!

А что новенького произошло в июле на корейской рок-сцене? Она также не осталась без нового релиза. Одна из самых популярных молодых рок-групп Кореи, дуэт SE SO NEON (새소년) представила новый сингл «Kidd» 27 июля. По словам фронтмена, или точнее, наверное, будет сказать «фронтвумэн» группы Хван Со Юн (황소윤), песня была названа в честь шотландского пирата Уильяма Кидда. В официальном описании к композиции сказано, что пиратский корабль под названием «SE SO NEON» отправляется в кругосветное плавание. И это не просто метафора, хорошо сочетающаяся с названием нового релиза группы. Стало известно, что в этом году SE SO NEON отправляются в мировые гастроли! Это большое достижение для корейской инди-группы, так что поздравляем ребят! Что касается новой песни «Kidd» – то это драматичная рок-баллада, которая призвана подарить утешение и надежду слушателям.

Кроме выше перечисленных композиций во вторую субботу августа на наших волнах прозвучали новые работы бойз-группы ZEROBASEONE (제로베이스원), Роя Кима (로이킴), группы TXT, и других.