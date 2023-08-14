ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ Кузнец выковывает «хоми» из огня, воды и воздуха. Часть.1.





Вот уже полвека, как мастер Сок Но Ги занимается кузнечным ремеслом в городке Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Выкованные им мотыги «хоми» в последнее время пользуются большой популярностью на зарубежных площадках интернет-торговли, таких как Amazon и eBay. Ведь корейская мотыга с изогнутым лезвием гораздо удобнее и имеет больше вариантов применения, нежели обычная садовая лопата.





В «Кузнице Ёнчжу», находящейся в провинции Кёнсан-букто, мастер Сок Но Ги куёт очередную мотыгу «хоми».

- Поначалу, когда мне сказали, что мои мотыги хорошо расходятся на «Амазоне», в голове возник образ толпы женщин, рыхлящих почву в джунглях Амазонки.

Для нашего героя тропические джунгли были единственной ассоциацией со словом «Амазон». Его «хоми» с логотипом «Кузница Ёнчжу» вошли в десятку лучших товаров в разделе «Садоводство» на сайте amazon.com и получили маркировку «Выбор Amazon». Через этот интернет-магазин только в прошлом году пользователи со всего мира купили более двух тысяч «хоми», изготовленных в его кузнице.

- За границей у многих есть свой садик, но оказывается, что из инструментов там только садовые лопаты да грабли и нет ничего подобного нашей мотыге “хоми”. Поэтому, похоже, она и пришлась им по душе. Ведь на её изогнутое лезвие не налипает, как на лопату, земля, и нужно приложить не так уж много сил, чтобы взрыхлить почву.





Корейские садовые инструменты

История о том, что корейские «хоми» разошлись по миру, - это не просто приятная безделица; по крайней мере, для того поколения, которое помнит, как их матери, сжав в руках эти мотыги, трудились в поле. «Хоми» были предметом первой необходимости в любом хозяйстве, где вручную возделывали заливные поля. Матери, выйдя в поле ранним утром, не выпускали их из рук до поздней ночи. Рыхля мотыгой почву, они сеяли семена нового урожая, мотыгой же выпалывали сорняки, мешающие росту этих посевов. Острым концом лезвия, которое всаживалось глубоко в землю, они выкапывали то, что выросло, а используя закруглённую часть, делали или разравнивали борозды.

Невозможно работать «хоми», распрямившись и расправив плечи. Быть лицом к лицу с землёй, с «хоми» в руках, означает наклониться, расслабив тело. Согбенные фигуры матерей напоминали собой изгиб лезвия мотыги. Это какая-то печальная округлость, словно согнутая спина человека, который без устали обрабатывает землю.

А что означает для мастера это ремесло, когда для того, чтобы создать одну мотыгу, нужно иметь дело с железом, огнём, водой и воздухом?





Мастер Сок делает «хоми» разных размеров и форм, но нередко дорабатывает их в соответствии с предпочтениями покупателей.

«Хоми» индивидуального предназначения

- Нельзя ли по центру немного распрямить? И конец сделать поострее, - просит мастера покупатель, который вертит в руках «хоми», взятую с полки в кузнице. Мастер, для которого это обычное дело, берет «хоми» и идёт к горну. Он разводит огонь, раздувает его мехами. Когда он разгорается, кузнец, прежде чем сунуть в него мотыгу, некоторое время пристально смотрит на пламя.

- Люди же все по-разному привыкли пользоваться инструментами. Одну и ту же мотыгу в землю воткнёшь да потянешь, и то, наверное, почва разрыхлится по-другому. Поэтому я часто дорабатываю мотыги в соответствии с предпочтениями покупателей - говорит мастер.

Выражение лица кузнеца, уставившегося на огонь, на мгновение меняется, после чего он щипцами достаёт «хоми». Кажется, что внутри раскалённого докрасна железа заключён пылающий огонь. Мастер кладёт мотыгу на наковальню и, поворачивая, начинает бить по ней молотом. Раздаётся звук ударов железа по железу, и вокруг разлетаются мелкие искры с железной пылью. Отблески огня внутри железа становятся всё бледнее, и по мере этого едва заметно меняется облик «хоми».





Не упустить момент

Теперь мастер кладёт в горн кусок железа размером с кулак и снова смотрит на огонь. Температура плавления железа около 1500 градусов. Поэтому кузнец должен уловить момент, когда железо становится ковким прямо перед тем, как начнёт плавиться. И, поскольку старый горн не оборудован термометром, помогает ему в этом только интуиция.

- Я «читаю» железо по его цвету. Если оно красновато-чёрное, значит, нужно ещё греть. Когда железо становится буро-красным, как луна, оно ещё твёрдое. Поэтому ждёшь, когда оно раскалится добела - как солнце. Но если упустить этот момент, железо начнёт плавиться, и тогда пиши пропало.

Ещё до того как успеваешь осмыслить его восприятие луны как буро-красной, а солнца - как белого, снова раздаются удары железа о железо. Но в этот раз действует не кувалда в руках мастера, а кузнечный электромолот, ударная часть которого движется вверх-вниз в определённом ритме. Кузнец кладёт разогретое железо на наковальню электромолота и начинает его формовать. Машина и человек действует как единое целое: автомат ритмично бьёт по заготовке, а мастер ловко поворачивает её, чтобы добиться желаемой формы. Под этот ритм рождается на свет треугольное лезвие мотыги. После этого заготовку ещё раз разогревают, уточняют форму и доводят до ума лезвие.

На литейном заводе просто заливают расплавленное железо в форму. А в кузнице всё по-другому. Здесь вручную разогревают железо и потом бьют по нему и вытягивают, чтобы придать нужную форму. Когда кузнец бьёт по железу, это включает в себя несколько взаимосвязанных процессов. Это не только наблюдение за огнём в ходе трансформации железа, но и работа с воздухом и преобразование внутренних свойств металла. - Огонь раздувают с помощью мехов, поэтому в процессе разогрева в железе появляются пузырьки воздуха. И, стуча по железу, ты заполняешь эти полости и придаёшь металлу однородность и плотность.





Кан Син Чжэ писатель-фрилансер

Ха Чжи Квон фотограф









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.