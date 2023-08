8 сентября выходит сольный альбом V из BTS

ⓒ BIG HIT MUSIC

Продюсерское агентство Big Hit Music утвердило дату выхода музыкального альбома Layover (레이오버) сольного певца V (뷔), участника группы BTS (방탄소년단). Его первая сольная работа будет представлена в пятницу, 8 сентября. В её состав войдут шесть песен, включая титульный трек под названием «Медленный танец» (Slow Dancing). Остальные песни называются «Дождливые дни» (Rainy Days), «Синий» (Blue), «Люби меня снова» (Love Me Again), «Для нас» (For Us). Новый альбом будет записан в сотрудничестве с директором компании ADOR Мин Хи Чжин (민희진), продюсировавшей популярные группы NewJeans, EXO, Red Velvet и Girls' Generation. Таким образом, V ближайшее время станет седьмым участником в составе BTS, выпустившим первый сольный альбом.