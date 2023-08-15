В сентябре покажут фильм в главной роли с актёром Кан Дон Воном

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В сентябре состоится премьера фильма «Доктор Чхон и утерянный талисман» (천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀) режиссёра Ким Сон Сика (김성식). Кинопрокатная компания CJ ENM пока не называет точную дату. Скорее всего, кинокартина выйдет до начала праздника поминовения предков Чхусок в конце сентября. Сценарий фильма написан по мотивам веб-комикса «Одержимость» (빙의). Главный герой фильма – известный в Республике Корея экзорцист доктор Чхон, роль которого сыграл актёр Кан Дон Вон (강동원). Мужчина разъезжает по стране и оказывает услуги по изгнанию злых духов. На самом деле Чхон не обладает сверхъестественными способностями. Это опытный мошенник, которому ловко удаётся обманывать своих клиентов. Вместе с Кан Дон Воном в съёмках фильма приняли участие актёры Хо Чжун Хо (허준호), Ли Дон Хви (이동휘) и актриса Ли Сом (이솜). Это будет первый полнометражный фильм режиссёра Ким Сон Сика.