Sunny из Girls' Generation покидает SM Entertainment

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Участница группы Girls' Generation (소녀시대) Ли Сун Гю (이순규), более известная под творческим псевдонимом Sunny (써니), покидает продюсерское агентство SM Entertainment. Певица не стала продлевать контракт, срок действия которого был окончен 8 августа. В социальных сетях Sunny выразила слова благодарности руководству SM Entertainment за долгие годы совместной работы. Певица начала сотрудничество с компанией в 2007 году, когда группа Girls' Generation дебютировала на сцене. За последние 16 лет Sunny и её коллеги по группе выпустили большое количество хитов, покоривших сердца южнокорейских и зарубежных слушателей. Последняя песня Girls' Generation под названием FOREVER 1 (포에버 원) вышла в августе 2022 года. Её выпуск был приурочен к 15-летнему юбилею группы.