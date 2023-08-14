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Дата рождения: 1 февраля 2000 г.

Рост: 178 см

Вес: 93 кг

Дебют: Документальная передача «Театр людей», 2013 г.





Джонатан – популярный ютубер, медийная личность. Молодой человек родом из Демократической Республики Конго. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в РК на постоянное место жительства. Джонатан впервые появился на южнокорейском телевидении в 2013 году, когда на экраны вышла документальная передача «Театр людей» (인간극장). Через шесть лет он получил приглашение сняться в развлекательном ток-шоу телеканала MBC «Радиозвезда» (라디오 스타). Благодаря ей парень приобрёл широкую известность в РК. В настоящее время Джонатан проходит обучение в университете иностранных языков Хангук, где изучает политику и дипломатию. Параллельно он снимается на телевидении и YouTube. На канал Джонатана (@yjonathan) подписано более 800 тыс. пользователей YouTube.